Сазонов продолжит карьеру в «Эмполи»

«Эмполи» арендует защитника «Торино» Сабу Сазонова и нападающего «быков» Пьетро Пеллегри. Арендное соглашение Сазонова предусматривает право выкупа.
Напомним, 22-летний центральный защитник перешёл в «Торино» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне уроженец Санкт-Петербурга сыграл за «Торино» 12 матчей, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в 2,8 миллиона евро.
Пеллегри перешёл в «Торино» из «Монако» в январе 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 23-летний нападающий сыграл 24 матча в Серии А (гол плюс ассист) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3 миллиона евро.
В любом случае, хочу пожелать Сазонову Удачи, где бы он не играл!!!!!!! Надеюсь, парень раскроется и проявит свои лучшие качества!!! Как Человек- искренний и преданный!!! Вобщем, Удачи тебе, Саба!!!!!!!
В любом случае, хочу пожелать Сазонову Удачи, где бы он не играл!!!!!!! Надеюсь, парень раскроется и проявит свои лучшие качества!!! Как Человек- искренний и преданный!!! Вобщем, Удачи тебе, Саба!!!!!!!