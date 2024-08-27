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Сазонов продолжит карьеру в «Эмполи»

вчера, 13:35

«Эмполи» арендует защитника «Торино» Сабу Сазонова и нападающего «быков» Пьетро Пеллегри. Арендное соглашение Сазонова предусматривает право выкупа.

Напомним, 22-летний центральный защитник перешёл в «Торино» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне уроженец Санкт-Петербурга сыграл за «Торино» 12 матчей, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в 2,8 миллиона евро.

Пеллегри перешёл в «Торино» из «Монако» в январе 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 23-летний нападающий сыграл 24 матча в Серии А (гол плюс ассист) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
qww4anyfdzmm
qww4anyfdzmm
вчера в 15:10
Еще один набирается опыта в Европе.
98ra3jen3hfx
98ra3jen3hfx
вчера в 14:52
Сазонов то зачем им?
fx8ymg87v89w
fx8ymg87v89w
вчера в 14:51
В прошлом сезоне уроженец Санкт-Петербурга сыграл за «Торино» 12 матчей, в которых получил 2 жёлтых карточки
Просто золотце))))
Capral
Capral ответ j2g8v39qqwa9 (раскрыть)
вчера в 13:57
Я не очень уверен, что Саба усилит свой новый клуб. Практики, у него мало, опыта тоже. Неплохие физические данные- как для ЦЗ, хорошо играет головой, подключается к атаке, но, во многих футбольных компонентах слабоват, а именно: он слаб в отборе, часто теряет позицию и соперника. Я не видел его в Италии, поэтому судить о его игре могу только из воспоминаний в Динамо.

В любом случае, хочу пожелать Сазонову Удачи, где бы он не играл!!!!!!! Надеюсь, парень раскроется и проявит свои лучшие качества!!! Как Человек- искренний и преданный!!! Вобщем, Удачи тебе, Саба!!!!!!!
j2g8v39qqwa9
j2g8v39qqwa9
вчера в 13:47
Переход Сазонова и Пеллегри в «Эмполи» можно назвать интересным и перспективным для всех сторон. Сазонов получит больше игровой практики, а «Эмполи» усилит состав опытным защитником. Пеллегри также сможет получить новый опыт и улучшить свою игру в Серии А. Клубы от этого перехода только выиграют, так как получат сильных игроков для своих составов.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 13:45, ред.
Ваноли быстро понял кто главный привозчик в обороне.
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