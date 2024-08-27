Сазонов продолжит карьеру в «Эмполи»

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вчера, 13:35

«Эмполи» арендует защитника «Торино» и нападающего «быков» . Арендное соглашение Сазонова предусматривает право выкупа.

Напомним, 22-летний центральный защитник перешёл в «Торино» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне уроженец Санкт-Петербурга сыграл за «Торино» 12 матчей, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в 2,8 миллиона евро.

Пеллегри перешёл в «Торино» из «Монако» в январе 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 23-летний нападающий сыграл 24 матча в Серии А (гол плюс ассист) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3 миллиона евро.