«Ювентус» согласовал трансфер Копмейнерса

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вчера, 12:40

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов переходит в «Ювентус». Сумма трансфера составит 52 миллиона евро плюс 7 миллионов евро в виде бонусов. Игрок подпишет пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон. Сегодня Копмейнерс отправится в Турин, где пройдёт медицинский осмотр и сделка будет оформлена официально.

Напомним, 26-летний атакующий полузащитник перешёл в «Аталанту» из « АЗ Алкмаар» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне Копмейнерс сыграл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 50 миллионов евро.

Ранее «Ювентус» объявил об аренде вингера «Порту».