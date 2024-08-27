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Гонду: «Я очень рад перейти в „Зенит“»

вчера, 17:40

Нападающий Лусиано Гонду прокомментировал переход в «Зенит».

Я очень рад находиться здесь с вами. Это очень значимо для меня и всей моей семьи — приехать в такой важный для России клуб, как «Зенит». Понимаю ответственность и исторический момент клуба — приближающееся столетие.

Постараюсь привнести максимум и сделать возможной победу. Хотел бы поблагодарить всех, что нашли время прийти (на презентацию — прим.).

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Все комментарии
ncnb9ej64s26
ncnb9ej64s26 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:30
Откуда знаешь к кому?
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:54
Не к Семаку, а к Миллеру.
6hhy6t7qe85d
6hhy6t7qe85d
вчера в 19:22
Стоит пожелать аргентинцу удачи и много голов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:47
Очередь к Семаку футболу учиться бесконечна....
p7au9yb3dtnp
p7au9yb3dtnp
вчера в 18:03
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:03
    Понятное дело... Почти как в саудитию попал, только в Европе))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:52
    Ещё бы не рад...
    Зарплата повысилась, близко к Европе, довольно продолжительный контракт. Что ещё нужно простому аргентинскому парню?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:46
    Посмотрим на твою игру ,тогда будет видно,хорош ли.
    Гость
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