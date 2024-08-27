Гонду: «Я очень рад перейти в „Зенит“»

Нападающий прокомментировал переход в «Зенит».

Я очень рад находиться здесь с вами. Это очень значимо для меня и всей моей семьи — приехать в такой важный для России клуб, как «Зенит». Понимаю ответственность и исторический момент клуба — приближающееся столетие.

Постараюсь привнести максимум и сделать возможной победу. Хотел бы поблагодарить всех, что нашли время прийти (на презентацию — прим.).