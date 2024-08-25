В «Акроне» ответили на вопрос о причинах большого числа пропущенных голов

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин дал комментарий касательно количества пропущенных мячей команды.
Причина большого числа пропущенных мячей — всё в совокупности: уровень обороны, сыгранность. Коммуникация тоже тяжело даётся, потому что в защите почти все иностранцы. У нас в команде мало кто знает иностранный язык в совершенстве, они русский тоже только подучивают. Где-то неопытность, кто-то впервые выступает в РПЛ, молодой. Это играет роль, но дальше всё будет нормально.
и привело к тому, что уровень финансирования , а значит и уровень футбола половины клубов не соответствует даже основному спортивному принципу - все должны быть в равных условиях. Образно говоря, те, кто имеет доступ к деньгам бежит в фирменных кроссовках, а кто не имеет - бежит босиком. Кому то это нравится, но лишает смысла само состязание. На эту ситуацию принципиально мог бы повлиять РФС, но им нужно, что бы все так и было. А нашему футболу от этого только вред.
и привело к тому, что уровень финансирования , а значит и уровень футбола половины клубов не соответствует даже основному спортивному принципу - все должны быть в равных условиях. Образно говоря, те, кто имеет доступ к деньгам бежит в фирменных кроссовках, а кто не имеет - бежит босиком. Кому то это нравится, но лишает смысла само состязание. На эту ситуацию принципиально мог бы повлиять РФС, но им нужно, что бы все так и было. А нашему футболу от этого только вред.