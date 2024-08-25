В «Акроне» ответили на вопрос о причинах большого числа пропущенных голов

Полузащитник «Акрона» дал комментарий касательно количества пропущенных мячей команды.

Причина большого числа пропущенных мячей — всё в совокупности: уровень обороны, сыгранность. Коммуникация тоже тяжело даётся, потому что в защите почти все иностранцы. У нас в команде мало кто знает иностранный язык в совершенстве, они русский тоже только подучивают. Где-то неопытность, кто-то впервые выступает в РПЛ , молодой. Это играет роль, но дальше всё будет нормально.