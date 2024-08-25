Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Акроне» ответили на вопрос о причинах большого числа пропущенных голов

вчера, 17:25

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин дал комментарий касательно количества пропущенных мячей команды.

Причина большого числа пропущенных мячей — всё в совокупности: уровень обороны, сыгранность. Коммуникация тоже тяжело даётся, потому что в защите почти все иностранцы. У нас в команде мало кто знает иностранный язык в совершенстве, они русский тоже только подучивают. Где-то неопытность, кто-то впервые выступает в РПЛ, молодой. Это играет роль, но дальше всё будет нормально.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Стало сложнее общаться, но как-то находим время». Антон Миранчук — о брате
Вчера, 15:56
Карпин: «Думаете, мы все тупые и не хотим лучшего для сборной?»
24 августа
Павлюченко: «„Спартак“ должен брать очки в матче с „Зенитом“»
23 августа
Широков: «Дети нулевых – бесхарактерные до ужаса»
21 августа
Личка: «Антон Миранчук помог бы нашей команде»
21 августа
Агент Головина рассказал о восстановлении футболиста
20 августа
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:34
А где он этот уровень? Кто его определял. О каком уровне может идти речь когда один клуб имеет бюджет равный сумме бюджетов как минимум половины клубов РПЛ. Именно обеспечение гегемонизма одного клуба для удовлетворения амбиций чиновника, распоряжающегося бюджетными финансами в неограниченном размере
и привело к тому, что уровень финансирования , а значит и уровень футбола половины клубов не соответствует даже основному спортивному принципу - все должны быть в равных условиях. Образно говоря, те, кто имеет доступ к деньгам бежит в фирменных кроссовках, а кто не имеет - бежит босиком. Кому то это нравится, но лишает смысла само состязание. На эту ситуацию принципиально мог бы повлиять РФС, но им нужно, что бы все так и было. А нашему футболу от этого только вред.
Telanten
Telanten
вчера в 18:30
Причина одна, Акрон не вписывается в РПЛ и покинет РПЛ в конце сезона.
gkwy2pmnhnhh
gkwy2pmnhnhh
вчера в 18:27
Своих игроков нужно набирать, а не второсортных негров не понятно откуда.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:42
Весёлая команда Акрон однако
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:38
Причина в том, что Акрон просто не соответствует уровню РПЛ. Этому уровню не соответствуют ещё пять-шесть команд. Именно на столько нужно сократить высший дивизион.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:31
Короче говоря понабрали всяких зулусов, а они даже между собой общий язык найти не могут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 