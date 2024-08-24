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Карпин: «Думаете, мы все тупые и не хотим лучшего для сборной?»

вчера, 14:05

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о соперниках российской национальной команды по сентябрьским матчам.

Но если больше не с кем, то лучше вообще не играть?

Вы думаете, что кто‑то из РФС или из тренерского штаба, включая меня, рвались поехать во Вьетнам? Если была минимальная возможность сыграть в России, мы бы от этого отказались? Вы задаёте вопросы, ответы на которые на поверхности. Конечно, все, начиная от Александра Дюкова и заканчивая мной, хотят сыграть с более сильными соперниками здесь, в России. Это нереально.

Если мы не сыграем ни с кем, интереса будет больше? Вот вы видите, мы играем с Вьетнамом и Таиландом, но мы с вами про это говорим сейчас. Если бы не было игр вообще, мы бы ни о чём и не говорили. И вы писали: «Ну как так можно, почему не нашли вообще соперника». Для вас всё плохо. То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живёте в каком‑то параллельном мире, неужели не понимаете ситуацию? Думаете, что мы все такие тупые в РФС и в сборной и не хотим лучшего для сборной? Если мы не играем с более сильным соперником, значит, это невозможно. Всё очень просто.

Ранее Карпин назвал команды, с которыми могла сыграть сборная России.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:11
Карпин конечно клоун, но здесь он прав
pomor45
pomor45 ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 20:09
Что лучше узнаем после игр, а сейчас есть возможность поучится уважать любого соперника. Тем более, что и самим-то носик задирать повода нет.
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 17:39
Думаю и очевидно, что Валера Карпин тупой! Одна манера общения с журналистами, т.е. с болельщиками, говорит о его необразованности и идиотизме.
lotsman
lotsman
вчера в 14:44
Играть надо со всеми, с кем возможно. Сборная страны должна существовать и играть. Есть рассуждения что мол чем так играть, лучше вообще не играть и сборную распустить, такие рассуждения не от большого ума. Сборная страны должна существовать и играть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:27
Опять быдлит карпуша
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 14:22
Чем играть с такими дворовыми сборными лучше вообще не играть. Ну нет возможности выступать на международном уровне так вообще лучше распустить сборную. А не питаться крохами с барского стола выбирая в себе в соперники таких же мировых аутсайдеров, на которых ни одна топовая европейская сборная даже не посмотрит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:19
Карпин, ты свой тупой гонор отложи.
Ты не единственный футбольный специалист в стране.
Прекрати считать себя человеком, которому можно все.
Ты подлец, который подписал письмо против Садырина. Ты ненавидишь всех людей, я тебя презираю за это.
drug01
drug01
вчера в 14:17
Карпин резко говорит и правильные слова
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