Карпин: «Думаете, мы все тупые и не хотим лучшего для сборной?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о соперниках российской национальной команды по сентябрьским матчам.
Но если больше не с кем, то лучше вообще не играть?
Вы думаете, что кто‑то из РФС или из тренерского штаба, включая меня, рвались поехать во Вьетнам? Если была минимальная возможность сыграть в России, мы бы от этого отказались? Вы задаёте вопросы, ответы на которые на поверхности. Конечно, все, начиная от Александра Дюкова и заканчивая мной, хотят сыграть с более сильными соперниками здесь, в России. Это нереально.
Если мы не сыграем ни с кем, интереса будет больше? Вот вы видите, мы играем с Вьетнамом и Таиландом, но мы с вами про это говорим сейчас. Если бы не было игр вообще, мы бы ни о чём и не говорили. И вы писали: «Ну как так можно, почему не нашли вообще соперника». Для вас всё плохо. То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живёте в каком‑то параллельном мире, неужели не понимаете ситуацию? Думаете, что мы все такие тупые в РФС и в сборной и не хотим лучшего для сборной? Если мы не играем с более сильным соперником, значит, это невозможно. Всё очень просто.
Ранее Карпин назвал команды, с которыми могла сыграть сборная России.