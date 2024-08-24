Карпин: «Думаете, мы все тупые и не хотим лучшего для сборной?»

Главный тренер сборной России высказался о соперниках российской национальной команды по сентябрьским матчам.

Но если больше не с кем, то лучше вообще не играть?

Вы думаете, что кто‑то из РФС или из тренерского штаба, включая меня, рвались поехать во Вьетнам? Если была минимальная возможность сыграть в России, мы бы от этого отказались? Вы задаёте вопросы, ответы на которые на поверхности. Конечно, все, начиная от Александра Дюкова и заканчивая мной, хотят сыграть с более сильными соперниками здесь, в России. Это нереально.