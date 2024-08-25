Аршавин: «„Зениту“ надо купить ещё одного сильного русского игрока»

Член правления «Зенита» высказался о влиянии на игру команды отсутствия нападающего из-за травмы.

Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить ещё одного русского сильного. Купят ли того, на кого намек? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский.