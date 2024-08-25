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Аршавин: «„Зениту“ надо купить ещё одного сильного русского игрока»

вчера, 19:21

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о влиянии на игру команды отсутствия нападающего Максима Глушенкова из-за травмы.

Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить ещё одного русского сильного. Купят ли того, на кого намек? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 13:42
- Газпром вкладывает в Зенит, Оренбург, Шальке 04 и др. клубы и ДЮСШ деньги, которые являются ПРИБЫЛЬЮ компании!!! Знаете что такое прибыль? - То, что ты заработал! Сам! Своим трудом! И Газпром имеет полное, законное право распоряжаться СВОИМИ деньгами так, как им заблагорассудится!
- И это хорошо, что вкладывают часть своей прибыли в спорт. В частности, в футбол! А другие компании тупо прожигают свои миллионы на Мальдивах, Багамах и т.п., купаясь в ванных шампанского, развлекаясь с местными девочками, покупая им феррари, бентли и порше. Что же вы их-то не критикуете? А вот Газпром вам никак покоя не даёт.
- А я знаю почему! Зависть! Что газпром спонсор не вашего клуба! Вот и весь секрет! Ну и докажите, что это не так?
galeevae
galeevae
сегодня в 09:32
Зениту срочно нужен еще один сильный русский, а то скамейка плохо блестит.
1580556558
1580556558 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:30
Одно дело, когда бюджетные деньги идут на что то действительно полезное, а другое - когда идут на хотелки Семака и Миллера. Эти деньги можно было бы направить на развитие того же футбола, на спортивные школы, на спортивные площадки и т.д. жадные рылы никогда не будут делать что то себе в убыток. Они найдут способ себе это компенсировать. Потратились на Зенит больше в этом году? Не беда, мы поднимем тарифы на газ. Так с чьей это будет сбер книжки? Или продадим больше газа, ведь неважно, что его запасы тают, этому поколению хватит, на остальных пофиг. Как пофиг и на то, кому его продавать, дружественным странам или нет.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 21:37
Там Батраков чуть ли не в каждом туре забивает. Может его зенитушка решил угробить.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:15
Ответ Кандаурову:
- Да! Прямо с вашей сберкнижки снимают и берут! Чего же вы ждёте? Подайте иск в суд по правам человека... Или вам бы только языком .....ть ради лайков?
gvg8sjbdnp9p
gvg8sjbdnp9p
вчера в 21:03
Когда у Зенита кончатся деньги????
95uzwvyjuu45
95uzwvyjuu45
вчера в 20:38
Где же их взять-то, если только Тюкавин, да и того впору брать вместе с командой, сам ни на что не способен.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:35
Чё так мало? Может парочку сразу взять?
wykjmn4ghy6w
wykjmn4ghy6w
вчера в 20:30
Только не Соболева, не нужно, чтобы над стадионом звучало раскатисто "Свинья, свинья, свинья".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:27
Блин, только не Соболя. Вроде ведь какого-то аргентинца берут...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:24
А денег хватит? Ой, задаю глупые вопросы. На юбилей не принято жалеть деньги из бюджета
112910415
112910415
вчера в 19:57
не так всё просто, оказывается ... )
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:45
А я говорю не бывает дыма без огня
lotsman
lotsman
вчера в 19:33
Аршавин, не надо сватать Соболева, не примут его в Зените. Да и сильным игроком я бы его не назвал. А те, кто действительно сильные, они сейчас в Зенит не пойдут, да и не отпустят их. Они в своих клубах нужны.
ABir
ABir
вчера в 19:31
Все таки все идет к покупке Соболева
a-league
a-league
вчера в 19:27
А что, ещё кто-то остался ? Тюкавина ещё не запылесосило ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:23
Андрюха , это уже не намёк , а практически прямой текст...)))
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