Аршавин: «„Зениту“ надо купить ещё одного сильного русского игрока»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о влиянии на игру команды отсутствия нападающего Максима Глушенкова из-за травмы.
Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить ещё одного русского сильного. Купят ли того, на кого намек? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский.
- И это хорошо, что вкладывают часть своей прибыли в спорт. В частности, в футбол! А другие компании тупо прожигают свои миллионы на Мальдивах, Багамах и т.п., купаясь в ванных шампанского, развлекаясь с местными девочками, покупая им феррари, бентли и порше. Что же вы их-то не критикуете? А вот Газпром вам никак покоя не даёт.
- А я знаю почему! Зависть! Что газпром спонсор не вашего клуба! Вот и весь секрет! Ну и докажите, что это не так?
- И это хорошо, что вкладывают часть своей прибыли в спорт. В частности, в футбол! А другие компании тупо прожигают свои миллионы на Мальдивах, Багамах и т.п., купаясь в ванных шампанского, развлекаясь с местными девочками, покупая им феррари, бентли и порше. Что же вы их-то не критикуете? А вот Газпром вам никак покоя не даёт.
- А я знаю почему! Зависть! Что газпром спонсор не вашего клуба! Вот и весь секрет! Ну и докажите, что это не так?
- Да! Прямо с вашей сберкнижки снимают и берут! Чего же вы ждёте? Подайте иск в суд по правам человека... Или вам бы только языком .....ть ради лайков?
- Да! Прямо с вашей сберкнижки снимают и берут! Чего же вы ждёте? Подайте иск в суд по правам человека... Или вам бы только языком .....ть ради лайков?