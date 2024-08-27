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В «Роторе» высказались о цели на сезон

вчера, 12:46

Защитник «Ротора» Алексей Никитин высказался о целях команды в нынешнем сезоне.

Конечно, «Ротор» уже сразу может замахиваться на выход в РПЛ. Я пока не вижу, чтобы кто-то из команд был на голову сильнее или с кем-то нельзя было бы играть.

«Ротор» идет на 6-м месте в Первой лиге.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 18:06
В РПЛ ещё рано. Команда начала только набираться за 2 недели до старта чемпионата.
zk93ztp7a6bh
zk93ztp7a6bh
вчера в 15:11
Ротор должен вернуться в РПЛ, нужно постараться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:22
Очередной болтун высказался...
Но этот человек не несёт ответственности за свои слова.
И вообще, почему о целях на сезон рассуждает игрок? Клуб не может сам выступить с официальным заявлением? Смотрел матч Ротора с Родиной, он не впечатлил. С такой игрой Ротору нечего делать в РПЛ.
Гость
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