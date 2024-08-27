В «Роторе» высказались о цели на сезон

Защитник «Ротора» высказался о целях команды в нынешнем сезоне.

Конечно, «Ротор» уже сразу может замахиваться на выход в РПЛ . Я пока не вижу, чтобы кто-то из команд был на голову сильнее или с кем-то нельзя было бы играть.