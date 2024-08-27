В «Роторе» высказались о цели на сезон

Защитник «Ротора» Алексей Никитин высказался о целях команды в нынешнем сезоне.
Конечно, «Ротор» уже сразу может замахиваться на выход в РПЛ. Я пока не вижу, чтобы кто-то из команд был на голову сильнее или с кем-то нельзя было бы играть.
«Ротор» идет на 6-м месте в Первой лиге.
Но этот человек не несёт ответственности за свои слова.
И вообще, почему о целях на сезон рассуждает игрок? Клуб не может сам выступить с официальным заявлением? Смотрел матч Ротора с Родиной, он не впечатлил. С такой игрой Ротору нечего делать в РПЛ.
Но этот человек не несёт ответственности за свои слова.
И вообще, почему о целях на сезон рассуждает игрок? Клуб не может сам выступить с официальным заявлением? Смотрел матч Ротора с Родиной, он не впечатлил. С такой игрой Ротору нечего делать в РПЛ.