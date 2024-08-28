«Краснодар» одержал гостевую победу над «Пари НН» в Кубке России

«Пари НН» проиграл «Краснодару» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.
Единственный гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.
«Пари НН» идёт на 4-м месте в группе С (1 очко), «Краснодар» занимает 1-е место (9 очков).
Эктов был сегодня хорош. Я бы назвал его лучшим из состава Пари НН. И в атаке чуть ли не каждая атака шла через него, и в защите надежен
Эктов был сегодня хорош. Я бы назвал его лучшим из состава Пари НН. И в атаке чуть ли не каждая атака шла через него, и в защите надежен