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«Краснодар» одержал гостевую победу над «Пари НН» в Кубке России

вчера, 19:12
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Пари НН» проиграл «Краснодару» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.

«Пари НН» идёт на 4-м месте в группе С (1 очко), «Краснодар» занимает 1-е место (9 очков).

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Все комментарии
ATG
ATG
сегодня в 03:31
Всего лишь один гол. Мало забиваем
d_haus
d_haus
вчера в 21:24
Krasnodar is number 1
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:52
Болел Быков с Победой
aft6cj96926s
aft6cj96926s
вчера в 19:46
Краснодар с победой, похоже, команда нашла свою игру и скоро будет основным конкурентом Зениту.
gzukbhyg9v98
gzukbhyg9v98
вчера в 19:38
Разница в классе сказалась на результате.
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:24
Матч ГЭ КР (Кубка Резервистов) прошел в теплой дружеской атмосфере. Футболисты "Краснодара" с улыбочками и видимо находясь в прекрасном настроением растранжирили кучу моментов, ближе к концовке вполне могли получить в ответ, но в итоге гол Козлова оказался победным. Второй тайм вообще веселуха, складывалось впечатление, что парни в свое удовольствие товарняк гоняют и на результат, как в принципе и на данный турнир, фиолетово и одним и другим (возможно мне просто показалось). Ну а так болельщиков "Краснодара" с победой. Как-то так на мой взгляд.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:23, ред.
И что теперь Глава департамента скажет о неназначенном в дополнительное время явном пенальти в ворота "НН" ? Вот и проверим его на вшивость. Если кто-то сомневается в моих словах, пусть посмотрит этот эпизод.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:14, ред.
Красивый футбол сегодня посмотрел. Первый тайм полностью за Краснодаром, а вот во втором более-менее равная игра. Качество судейства хорошее, даже без ошибок. Ну и победа Быков по делу. Еще одна победа и вопрос с выходом из группы можно считать закрытым. Вперед, Быки!

Эктов был сегодня хорош. Я бы назвал его лучшим из состава Пари НН. И в атаке чуть ли не каждая атака шла через него, и в защите надежен
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:13
На классе!) пари не ровня быкам, но в концовке все же пари немного поддавил))
Гость
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