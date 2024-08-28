«Ростов» переиграл «Оренбург» в матче Кубка России

«Оренбург» уступил «Ростову» в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Гол забил Егор Голенков на 83-й минуте.
После этой игры «Оренбург» замыкает таблицу группы B (0 очков), «Ростов» идет на 2-м месте (6 баллов).
«Оренбург» уступил «Ростову» в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Гол забил Егор Голенков на 83-й минуте.
После этой игры «Оренбург» замыкает таблицу группы B (0 очков), «Ростов» идет на 2-м месте (6 баллов).
Моменты были и у одних, и у других.
Я только, вот, не пойму: ПОЧЕМУ Голенков ЖДАЛ мяч в штрафной Оренбурга, а Перес, игрок обороняющейся команды и находящийся РЯДОМ с Голенковым, его НЕ ждал???
Потому и 0-1.
А так - хороший кубковый матч.
По нашим меркам, конечно.. )
Моменты были и у одних, и у других.
Я только, вот, не пойму: ПОЧЕМУ Голенков ЖДАЛ мяч в штрафной Оренбурга, а Перес, игрок обороняющейся команды и находящийся РЯДОМ с Голенковым, его НЕ ждал???
Потому и 0-1.
А так - хороший кубковый матч.
По нашим меркам, конечно.. )
И игроки есть достаточно мастеровитые, и тренер молодец, и футбол показывают не "вологодское катеначчо" ), а вполне неплохой и радующий глаз болельщика, а подиж ты...
В храм всей командой нужно сходить... )
И игроки есть достаточно мастеровитые, и тренер молодец, и футбол показывают не "вологодское катеначчо" ), а вполне неплохой и радующий глаз болельщика, а подиж ты...
В храм всей командой нужно сходить... )