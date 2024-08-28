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«Ростов» переиграл «Оренбург» в матче Кубка России

вчера, 16:56
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Оренбург» уступил «Ростову» в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России (0:1).

Гол забил Егор Голенков на 83-й минуте.

После этой игры «Оренбург» замыкает таблицу группы B (0 очков), «Ростов» идет на 2-м месте (6 баллов).

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Все комментарии
4rmq533jde6v
4rmq533jde6v
вчера в 22:00
Ростов просто хотел больше выиграть и ему Кубок еще важен.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:00
Читаю: Ростов "проиграл" Оренбургу ... Одел очки - "переиграл" Орен. Совсем другое дело!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:37
Ростов с Победой! Ждал ничью , но не срослось
Ximelin
Ximelin
вчера в 17:26
Ростов с победой, а Оренбургу, очевидно, она не нужна была.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 17:13, ред.
Ещё один огромный плюс, Одоевский молод и будет расти, а это немаловажный фактор, жаль, что в аренде, но у Зенита Латышонок №1, по этому если боссы Ростова подсуетятся, могут взять неплохого вратаря на будущее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:11
Голенков оправдывает свою фамилию забивает гол...
derrik2000
derrik2000 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:11
Я тоже не пойму, почему ТАК всё сейчас у Оренбурга.
И игроки есть достаточно мастеровитые, и тренер молодец, и футбол показывают не "вологодское катеначчо" ), а вполне неплохой и радующий глаз болельщика, а подиж ты...
В храм всей командой нужно сходить... )
adekvat
adekvat
вчера в 17:06
Что то Оренбургу в этом сезоне совсем не прет.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 17:05
Что там Кафанов говорил, про вратаря №1? Ятимов, какой-то суетной. Ханкич не понятно, всего 1 матч сыграл, но вроде бы лучше Ятимова. Ятимов 194 см (высоковат трудно складываться), Ханкич 187 (на мой взгляд низковат для вратаря), Одоевский 190 (золотая середина). Мне кажется выбор очевиден Одоевский, уверенно играет, без паники.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:04
Мне, как человеку в данном случае нейтральному, было интересно смотреть.
Моменты были и у одних, и у других.
Я только, вот, не пойму: ПОЧЕМУ Голенков ЖДАЛ мяч в штрафной Оренбурга, а Перес, игрок обороняющейся команды и находящийся РЯДОМ с Голенковым, его НЕ ждал???
Потому и 0-1.
А так - хороший кубковый матч.
По нашим меркам, конечно.. )
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:02
Поздравляю с победой, Ростов! Голенков красава!
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:02
Голенков подтвердил свою фамилию...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 16:59, ред.
Земляки и сопереживающие Югу, с Победой!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:58
Поздравляю болельщиков Ростова с победой
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