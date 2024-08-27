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Фати останется в «Барселоне»

вчера, 11:10

«Барселона» заявила на сезон нападающего Анссумане Фати под номером десять. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик рассчитывает на игрока и не намерен его отпускать. Немецкий специалист считает, что Фати добавить вариативности в атаке.

Напомним, 21-летний левый атакующий полузащитник находится в системе «Барселоны» с июля 2012 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Брайтон», Фати сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отметился голевой передачей. Предсезонную подготовку игрок пропустил из-за повреждения. Сейчас он продолжает восстанавливаться и близок к возвращению на поле. Портал Transfermarkt оценивает Фати в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сможет оформить топ-трансфер текущим летом.

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Все комментарии
2xehv968nudc
2xehv968nudc
вчера в 14:43
Почему нет, ещё довольно молод
xv2zw337yddt
xv2zw337yddt
вчера в 14:43
Правильное решение!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:10
С лазарета вариативность широкая. Можно нарды освоит или домино. Но как футболист..не помощник команде
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:39
Фати нужно, как можно быстрее, уходить из Барселоны.
Карьера у игрока одна и она очень быстро проходит.
Каталонский клуб надули заёмными деньгами, как пузырь.
Рано или поздно этот пузырь лопнет... Что говорить, если до сих пор должны самому Месси.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:21
Глупо было бы продать его. Фати еще заиграет
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