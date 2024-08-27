Фати останется в «Барселоне»

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вчера, 11:10

«Барселона» заявила на сезон нападающего под номером десять. Главный тренер каталонцев рассчитывает на игрока и не намерен его отпускать. Немецкий специалист считает, что Фати добавить вариативности в атаке.

Напомним, 21-летний левый атакующий полузащитник находится в системе «Барселоны» с июля 2012 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Брайтон», Фати сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отметился голевой передачей. Предсезонную подготовку игрок пропустил из-за повреждения. Сейчас он продолжает восстанавливаться и близок к возвращению на поле. Портал Transfermarkt оценивает Фати в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сможет оформить топ-трансфер текущим летом.