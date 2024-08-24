Карпин рассказал, когда примет решение по Глушенкову

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что следит за состоянием здоровья полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
Решение по Глушенкову будем принимать на следующей неделе, высок риск получения повторной травмы. Отслеживаем его состояние.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о самочувствии Глушенкова.
У Глушенкова рука сломана, а они спрашивают какое по нему будет решение.
Какие сборы и матчи через две недели?
Вы предложите Глкшенкову в волейбол или гандбол поиграть, ну реально достойны названия романа Достоевского.
У Глушенкова рука сломана, а они спрашивают какое по нему будет решение.
Какие сборы и матчи через две недели?
Вы предложите Глкшенкову в волейбол или гандбол поиграть, ну реально достойны названия романа Достоевского.