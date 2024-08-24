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Карпин рассказал, когда примет решение по Глушенкову

вчера, 12:33

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что следит за состоянием здоровья полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Решение по Глушенкову будем принимать на следующей неделе, высок риск получения повторной травмы. Отслеживаем его состояние.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о самочувствии Глушенкова.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
А ты предлагаешь вообще футбол в России прекратить?
А что в еврокубках не выступают, так зачем тогда в футбол вообще играть.
Никогда не понимал подобных высказывании.
Зачем себя хоронить?
Надо жить!!!
Да нет больших турниров, да нет соперников уровня Аргентины, Франции, Бразилии и Германии и что теперь забиться в угол и молчать?
Нет, надо заявлять о себе, говорить, что живой.
В данной ситуации не сила соперника важна, а сам факт, что сборная России есть и те кто ждал, что сломит нас, впустую надеялись.
А подобные высказывания это за них и против нас.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:16, ред.
Это же как надо опасаться Вьетнам и Тайланд...не веря в себя... чтоб даже из лазарета людей вытягивать ???
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:29
Сборная, как погранзастава, - нужна всегда, когда и нарушителей границы нет - тоже.
pomor45
pomor45
вчера в 13:27
Все согласны в том, что Глушенкову нужно лечится.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:25
Если не будут достойны названия знаменитого романа Достоевского, останутся без зарплаты, а может и без работы.
adekvat
adekvat
вчера в 13:21
Кому нужны эти игры, про которые через месяц никто не вспомнит тем более название тех стран с которыми играли, пусть лечится.
lotsman
lotsman
вчера в 13:08
До второй половины сентября никаких разговоров об игре быть не может. Во второй половине сентября можно будет решать когда он сможет играть, в конце сентября или в начале ноября.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:01
Журналюги сами себя дискридитируют такими вопросами, а потом обижаются то тх последними словами называют.
У Глушенкова рука сломана, а они спрашивают какое по нему будет решение.
Какие сборы и матчи через две недели?
Вы предложите Глкшенкову в волейбол или гандбол поиграть, ну реально достойны названия романа Достоевского.
kpvcxvr8sunz
kpvcxvr8sunz
вчера в 12:41
Глушенкову нужно лечиться, какие там игры.
Гость
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