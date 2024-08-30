Нето переходит в «Арсенал»

Вратарь Нето уходит в аренду без права выкупа в «Арсенал» из «Борнмута».
Клубы достигли соглашения. Игрок отправился на медосмотр.
35-летний голкипер заменит Аарона Рамсдейла, который хочет получать больше игрового времени. Сделка по Хону Гарсии зашла в тупик — «Эспаньол» настаивает на выплате отступных в размере 30 миллионов евро. «Арсенал» не готов платить такие деньги за второго вратаря.
Скажу так, самому Гарсии лучше иметь постоянную игровую практику пусть и в Эспаньоле, чем сидеть на лавке в более крупном клубе! Ему нужно продолжать развиваться, а сидеть в Арсенале под Райей смысла нет...
Для самого Арсенала тоже нет необходимости держать на лавке вратаря за 30 мультов! Основным будет Давид, а для подмены такой опытный кипер как Нету вполне подойдет!!! У нас есть Хейн, который играет в аренде за Вальядолид, вот и посмотрим, как проявят себя Хейн и Гарсия по итогам сезона!
Скажу так, самому Гарсии лучше иметь постоянную игровую практику пусть и в Эспаньоле, чем сидеть на лавке в более крупном клубе! Ему нужно продолжать развиваться, а сидеть в Арсенале под Райей смысла нет...
Для самого Арсенала тоже нет необходимости держать на лавке вратаря за 30 мультов! Основным будет Давид, а для подмены такой опытный кипер как Нету вполне подойдет!!! У нас есть Хейн, который играет в аренде за Вальядолид, вот и посмотрим, как проявят себя Хейн и Гарсия по итогам сезона!