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Нето переходит в «Арсенал»

вчера, 09:07

Вратарь Нето уходит в аренду без права выкупа в «Арсенал» из «Борнмута».

Клубы достигли соглашения. Игрок отправился на медосмотр.

35-летний голкипер заменит Аарона Рамсдейла, который хочет получать больше игрового времени. Сделка по Хону Гарсии зашла в тупик — «Эспаньол» настаивает на выплате отступных в размере 30 миллионов евро. «Арсенал» не готов платить такие деньги за второго вратаря.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:39
Отличное решение на данный момент! Гарсия кипер приличного уровня, смотрел стыковые матчи Эспаньола против Овьедо за повышение в ЛаЛигу, да и матч против Атлетико Мадрид смотрел, оставил вполне приятное впечатление своей игрой!
Скажу так, самому Гарсии лучше иметь постоянную игровую практику пусть и в Эспаньоле, чем сидеть на лавке в более крупном клубе! Ему нужно продолжать развиваться, а сидеть в Арсенале под Райей смысла нет...
Для самого Арсенала тоже нет необходимости держать на лавке вратаря за 30 мультов! Основным будет Давид, а для подмены такой опытный кипер как Нету вполне подойдет!!! У нас есть Хейн, который играет в аренде за Вальядолид, вот и посмотрим, как проявят себя Хейн и Гарсия по итогам сезона!
Ximelin
Ximelin
вчера в 10:20
Однозначно, пошел на повышение.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 09:34
Нето очень хороший вратарь, но явно немного завышенного мнение о себе. Удивительно что пошел вторым вратарём.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:32, ред.
Вроде как говорят:за не имением рыбы и рак рыба))
aure8x5ugx65
aure8x5ugx65
вчера в 09:25
Нето это явно не то, что нужно Арсеналу
adekvat
adekvat
вчера в 09:19
Какая разница кто в кубке будет играть, пойдет и Нето.
96ey8c92zwyd
96ey8c92zwyd
вчера в 09:11
Если Не Гарсия значит это их замена
drug01
drug01
вчера в 09:09
Значит возраст не помеха если Арсенал его берёт
64a5anzzyg3y
64a5anzzyg3y
вчера в 09:09
Это вместо испанца Гарсия
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