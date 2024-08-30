Нето переходит в «Арсенал»

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вчера, 09:07

Вратарь уходит в аренду без права выкупа в «Арсенал» из «Борнмута».

Клубы достигли соглашения. Игрок отправился на медосмотр.

35-летний голкипер заменит , который хочет получать больше игрового времени. Сделка по зашла в тупик — «Эспаньол» настаивает на выплате отступных в размере 30 миллионов евро. «Арсенал» не готов платить такие деньги за второго вратаря.