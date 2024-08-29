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Бывший защитник «Спартака» Классен переходит в датский клуб

вчера, 15:38

Себастьян Кронестер, агент бывшего защитника «Спартака» Леона Классена, рассказал, где продолжит карьеру его клиент.

Леон уже подписал контракт с «Люнгбю».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:51, ред.
Настоящий игрок должен играть, а не сидеть на лавке. Дания не последняя футбольная евро страна.
Asper
Asper
вчера в 19:35
Просидел бы эти годы в Зените, а не в Спартаке - здесь сейчас бы собрались все знатоки по загубленным талантам
kpv52dnb3p2h
kpv52dnb3p2h
вчера в 19:17
Мож хоть где-то играть начнёт
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:14
Вот именно в ДАТСКОМ клубе ему и место.
А ещё лучше где-нибудь во вьетнамском.
А то, понимаешь, "восходящую звЯзду" в Спартак привезли да огромный оклад положили...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:11
Там играть придётся, лавочная лафа кончилась походу
44tqmaj2jqyr
44tqmaj2jqyr
вчера в 17:27
А куда ему еще после спартака?
v4zcjzg3gf6k
v4zcjzg3gf6k
вчера в 16:08
Не самый шикарный вариант для продолжения карьеры
Гость
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