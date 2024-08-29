Бывший защитник «Спартака» Классен переходит в датский клуб

Себастьян Кронестер, агент бывшего защитника «Спартака» Леона Классена, рассказал, где продолжит карьеру его клиент.
Леон уже подписал контракт с «Люнгбю».
Себастьян Кронестер, агент бывшего защитника «Спартака» Леона Классена, рассказал, где продолжит карьеру его клиент.
Леон уже подписал контракт с «Люнгбю».
А ещё лучше где-нибудь во вьетнамском.
А то, понимаешь, "восходящую звЯзду" в Спартак привезли да огромный оклад положили...
А ещё лучше где-нибудь во вьетнамском.
А то, понимаешь, "восходящую звЯзду" в Спартак привезли да огромный оклад положили...