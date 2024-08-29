Рамос продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Защитник Серхио Рамос выбрал клуб для продолжения карьеры.
Футболист подпишет контракт с «Аль-Орубахом» в ближайшее время.
Игрок находится в статусе свободного агента.
Защитник Серхио Рамос выбрал клуб для продолжения карьеры.
Футболист подпишет контракт с «Аль-Орубахом» в ближайшее время.
Игрок находится в статусе свободного агента.
Они собрались, скорее всего, взять кота в мешке.
Никто его не видел играющим уже несколько месяцев.
Зато у него есть клуб из которого можно уйти на покой.
Они собрались, скорее всего, взять кота в мешке.
Никто его не видел играющим уже несколько месяцев.
Зато у него есть клуб из которого можно уйти на покой.