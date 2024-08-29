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Рамос продолжит карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 14:40

Защитник Серхио Рамос выбрал клуб для продолжения карьеры.

Футболист подпишет контракт с «Аль-Орубахом» в ближайшее время.

Игрок находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:01
и карьера финиширует в комфортных условиях !
5pskza6p5jy7
5pskza6p5jy7
вчера в 17:25
В таком возрасте где еще предложат такую зарплату.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:36
Для свободного агента Рамоса - это оптимальное решение для завершения карьеры.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:25, ред.
Серега не успокоится все никак)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:47
Серхио Рамосу арабы сделали одолжение.
Они собрались, скорее всего, взять кота в мешке.
Никто его не видел играющим уже несколько месяцев.
Зато у него есть клуб из которого можно уйти на покой.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:42
Решил заработать все-таки перед завершением карьеры
cy4e9hr23vgb
cy4e9hr23vgb
вчера в 14:42
И правильно, от больших денег не отказываются.
Гость
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