В «Трабзонспоре» рассказали, почему не подпишут Соболева

Вице-президент турецкого «Трабзонспора» Ибрагим Сахинкая прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.
Это неверная информация. Соболева не было в наших списках. Мы уже почти завершили трансферную кампанию. Клуб близок к подписанию другого нападающего и объявит об этом в ближайшие несколько дней.
Миллер позвонил президенту этого Трабзонспора и СУРОВЫМ таким голосом сказал: "Не трогай Соболева - он мой!" ))
Миллер позвонил президенту этого Трабзонспора и СУРОВЫМ таким голосом сказал: "Не трогай Соболева - он мой!" ))