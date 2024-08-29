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В «Трабзонспоре» рассказали, почему не подпишут Соболева

вчера, 12:28

Вице-президент турецкого «Трабзонспора» Ибрагим Сахинкая прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

Это неверная информация. Соболева не было в наших списках. Мы уже почти завершили трансферную кампанию. Клуб близок к подписанию другого нападающего и объявит об этом в ближайшие несколько дней.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:30
Так и правильно:
Миллер позвонил президенту этого Трабзонспора и СУРОВЫМ таким голосом сказал: "Не трогай Соболева - он мой!" ))
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 15:18
Ну, этот крендель плохо кончит. НЕ УДИВЛЮСЬ,ЕСЛИ ОН СОВЕТОВАЛСЯ С ДЗЮБОЙ.
3gx6jnt2g4s7
3gx6jnt2g4s7
вчера в 14:44
По зарплате не сошлись, без вариантов.
Fareasta
Fareasta
вчера в 13:50
Соболев очень мерзкий тип, это знают даже в Турции.
lotsman
lotsman
вчера в 13:47
Так новость то была от Карпа. Можно было сразу понять, что это утка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:56
Неужели Соболь в Химки? Это круто будет.
pebx79gmgcby
pebx79gmgcby
вчера в 12:33
Турки не любят свинину.
112910415
112910415
вчера в 12:33
это ответ на все вопросы
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