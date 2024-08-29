В «Трабзонспоре» рассказали, почему не подпишут Соболева

Вице-президент турецкого «Трабзонспора» Ибрагим Сахинкая прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Спартака» .

Это неверная информация. Соболева не было в наших списках. Мы уже почти завершили трансферную кампанию. Клуб близок к подписанию другого нападающего и объявит об этом в ближайшие несколько дней.