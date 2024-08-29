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Черданцев: «„Зенит“ принял решение по Соболеву»

вчера, 10:00

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о переговорах между «Зенитом» и «Спартаком» о переходе нападающего Александра Соболева:

По моей информации переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Тогда — Соболев в Зенит, Сергеев в Крылья Советов. В течение дня вопрос должен быть решен окончательно.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:17
- Ну если осталось только поставить подписи (если верить Черданцеву), зачем же ждать целые сутки? Мне уже за 50, а я даже без очков быстрее подпись поставлю...
- Тем более Соболев уже 3 месяца на чемоданах. Мог бы и потренироваться быстрее расписываться... Или дело всё же в Зените? Всё же сомневаются - а на фига он нам нужен? Он же нашим бразильцам свои "гениталии" демонстрировал? Ну и как они его примут? Вопросов больше, чем ответов...
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:22
Это если бы он в ЦСКА перешёл.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 14:19, ред.
Там портить нечего, учитывая игру Соболя в последнее время. Мяч на 5 метров при приёме отскакивает, пас на 3 метра точно отдать не мог, а реализация с каждым сезоном всё хуже и хуже.
Человек не хочет играть за клуб. Значит пусть хоть в Зенит катится.
Брулин
Брулин
вчера в 12:37
Да уж, если такое действительно случится, это будет трансфер всея Руси )😁
j3392qhdxvwz
j3392qhdxvwz
вчера в 12:32
Неужели Зенит не боится замораться на такой сделке?
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:29
Нервы портят парню на " кухне " фк Зенит..
d2mtmj5ux5uk
d2mtmj5ux5uk
вчера в 12:26
Никудышний комментатор спартака решил футбольной свахой заделаться.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:12, ред.
Позорная сделка для Спартака. Лучше отдайте его в Турцию. Там хоть в еврокубках поиграет, Трабзонспор не последняя команда в Турции.
112910415
112910415
вчера в 11:42
такова жизнь ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:41
Или Черданцев на процентах от сделки....
Или он тайный агент Соболева....
Или он так не любит Зенит что смакует каждую недобрую весть о Зените....А весть о переходе...страшная весть...
Зенит совершая данный трансфер делает два клуба сильней...Спартак и Крылья...но не себя....
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 10:56
Он не может этого сделать- он же лысый...)))
alexamit
alexamit ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:52
Лучше бы этот плешивый съел свою шляпу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:50
В любом случаи по итогу, кто то уж точно будет выглядеть пустобрёхом - или г. Медведев или г. Черданцев...)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:49
Спасибо, Дружище, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас начал новую картину, но вдохновения- никакого, и пока, оставил... Прежде, за мной такого не наблюдалось. Чувствую, что старею.

Еще раз- Благодарю, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:45
Спасибо!...так это Вы Маэстро кисти👍...уважаю людей, которые помимо профессии в своих увлечениях добиваются таких потрясающих результатов....
Capral
Capral
вчера в 10:42
Какая дикость- писать Спартак с маленькой буквы, а Зенит с большой. А еще- северная Столица...
lotsman
lotsman
вчера в 10:38
Телеграм-канал "Ино Карп " - Нападающий «Спартака» Александр Соболев может продолжить карьеру в Турции.
В подписании форварда заинтересован «Трабзонспор», который хочет усилить линию атаки.
Георгий Черданцев - Соболев переходит в Зенит. По моей информации переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи.
Кто следующий?)
Telanten
Telanten
вчера в 10:38, ред.
Черданцев лучше бы занимался своим делом - продолжал перечислять в чем лучший спартак, только не лез в дела Зенита.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:37
Маэстро, Вы- как всегда неподражаем и неповторим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это надо же, так быстро, точно и с таким юмором- оформить сказанное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это- ТАЛАНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И даже не думайте возражать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отказа я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В Знак Уважения- еще одна моя работа...
4RT
4RT
вчера в 10:33
Ему только в дурке праздники вести.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:30
Если Боярский сказал значит дело в шляпе)...
Capral
Capral
вчера в 10:23, ред.
Не знаю, насколько можно верить Черданцеву. Сегодня прочел информацию о том, что вчера, комментируя игру Динамo-Кр.Советов, он бросил микрофон и убежал смотреть новости про переход Соболева в Зенит, за что, получил жесточайшую критику от коллег.

Если непосредственно, о возможном переходе Соболя в Зенит, то повторюсь еще раз- это плюс для Зенита и минус Спартаку, в частности- Станковичу и Амаралу. Люди, еще раз подтвердили, что не являются мудрыми наставниками... Сразу, вспомнился конфликт в Спартаке, в 1979г., между Бесковым, братьями Старостиными и нападающим Гладилиным.

Тогда, тоже, была непростая ситуация и громкий скандал, после чего, Гладилин перешел в Кайрат. А ведь, именно Гладилин, по иронии судьбы стал героем матча Кайрат-Динамо Киев, когда, после его пенальти, Спартак косвенно оформил чемпионство. Но это всё лирика. А если по существу, Соболев может значительно усилить Зенит в атаке, с одним условием- если Семак его не испортит.

Кстате сказать, М.Боярский- всеми любимый актер, заявил, что возможный переход Соболева в Зенит, ему, лично- по душе, поскольку, он видит в этом переходе большое преимущество для Зенита! Вобщем, посмотрим. Ну и конечно, возвращения блудного сына Сергеева в Самару- также обещает быть интересным событиeм. Мне жаль, искренне жаль, что Соболев покидает Спартак...(((

Посмотрим, кто выиграет и кто потеряет от этого перехода...
2juud9nprdng
2juud9nprdng
вчера в 10:20
Это просто ужас, зачем это бревно Зениту.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:06
Чердак больше всех переживает за этот трансфер?)
Гость
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