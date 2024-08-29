Черданцев: «„Зенит“ принял решение по Соболеву»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о переговорах между «Зенитом» и «Спартаком» о переходе нападающего Александра Соболева:
По моей информации переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Тогда — Соболев в Зенит, Сергеев в Крылья Советов. В течение дня вопрос должен быть решен окончательно.
Если непосредственно, о возможном переходе Соболя в Зенит, то повторюсь еще раз- это плюс для Зенита и минус Спартаку, в частности- Станковичу и Амаралу. Люди, еще раз подтвердили, что не являются мудрыми наставниками... Сразу, вспомнился конфликт в Спартаке, в 1979г., между Бесковым, братьями Старостиными и нападающим Гладилиным.
Тогда, тоже, была непростая ситуация и громкий скандал, после чего, Гладилин перешел в Кайрат. А ведь, именно Гладилин, по иронии судьбы стал героем матча Кайрат-Динамо Киев, когда, после его пенальти, Спартак косвенно оформил чемпионство. Но это всё лирика. А если по существу, Соболев может значительно усилить Зенит в атаке, с одним условием- если Семак его не испортит.
Кстате сказать, М.Боярский- всеми любимый актер, заявил, что возможный переход Соболева в Зенит, ему, лично- по душе, поскольку, он видит в этом переходе большое преимущество для Зенита! Вобщем, посмотрим. Ну и конечно, возвращения блудного сына Сергеева в Самару- также обещает быть интересным событиeм. Мне жаль, искренне жаль, что Соболев покидает Спартак...(((
Посмотрим, кто выиграет и кто потеряет от этого перехода...
Если непосредственно, о возможном переходе Соболя в Зенит, то повторюсь еще раз- это плюс для Зенита и минус Спартаку, в частности- Станковичу и Амаралу. Люди, еще раз подтвердили, что не являются мудрыми наставниками... Сразу, вспомнился конфликт в Спартаке, в 1979г., между Бесковым, братьями Старостиными и нападающим Гладилиным.
Тогда, тоже, была непростая ситуация и громкий скандал, после чего, Гладилин перешел в Кайрат. А ведь, именно Гладилин, по иронии судьбы стал героем матча Кайрат-Динамо Киев, когда, после его пенальти, Спартак косвенно оформил чемпионство. Но это всё лирика. А если по существу, Соболев может значительно усилить Зенит в атаке, с одним условием- если Семак его не испортит.
Кстате сказать, М.Боярский- всеми любимый актер, заявил, что возможный переход Соболева в Зенит, ему, лично- по душе, поскольку, он видит в этом переходе большое преимущество для Зенита! Вобщем, посмотрим. Ну и конечно, возвращения блудного сына Сергеева в Самару- также обещает быть интересным событиeм. Мне жаль, искренне жаль, что Соболев покидает Спартак...(((
Посмотрим, кто выиграет и кто потеряет от этого перехода...