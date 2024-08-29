Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Галактионов — о возможном возвращении Миранчука: «Я о таком не слышал»

вчера, 16:48

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на слухи о возвращении полузащитника Антона Миранчука:

Сложно прокомментировать данную ситуацию. Это большая тема. Все прекрасно знают наши теплые отношения с Антоном, до последнего хотели, чтобы он остался. Но я о таком не слышал, предмета возвращения такого нет.

Миранчук провёл в клубе 13 лет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дуарте предложили подписать бразильским клубам
Вчера, 10:38
ЦСКА может отдать в аренду Виктора Мендеса
Вчера, 10:23
Черданцев: «„Зенит“ принял решение по Соболеву»
Вчера, 10:00
СлухиСоболев может перейти в «Трабзонспор»
Вчера, 09:46
Медведев: «Решение по Соболеву будет объявлено завтра»
28 августа
Медведев опроверг слова Черданцева о возможном переходе Соболева в «Зенит»
28 августа
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:46
Вернётся, если запросы снизит.
adekvat
adekvat
вчера в 17:57
Что то много в последнее время сплетен про Миранчуков, агент не дремлет.
112910415
112910415
вчера в 17:38
тому не быть
lotsman
lotsman
вчера в 17:37
А куда он денется. До конца окна в Европу осталось 30 часов 20 мин., на данный момент. Что можно за это время сделать? В МЛС исключено, агент сказал. Хотя брат звал его туда, к себе в команду. И руководство команды не против. Но если туда исключено, то остаётся только в Локомотив успеть подписать, на один сезон. А там искать то, что по душе, особенно агенту.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:57
Какое ещё возвращение и зачем?
С таким трудом избавились от него, разгрузили зарплатную ведомость. К чему эти дежурные разговоры о тёплых отношениях?
Брулин
Брулин
вчера в 16:51
Думаю, теперь он им уже и не нужен. Только будет дисбаланс в устоявшиеся связи вносить. Они скорее вон Савикяна возьмут для глубины состава.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 