Галактионов — о возможном возвращении Миранчука: «Я о таком не слышал»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на слухи о возвращении полузащитника Антона Миранчука:
Сложно прокомментировать данную ситуацию. Это большая тема. Все прекрасно знают наши теплые отношения с Антоном, до последнего хотели, чтобы он остался. Но я о таком не слышал, предмета возвращения такого нет.
Миранчук провёл в клубе 13 лет.
С таким трудом избавились от него, разгрузили зарплатную ведомость. К чему эти дежурные разговоры о тёплых отношениях?
С таким трудом избавились от него, разгрузили зарплатную ведомость. К чему эти дежурные разговоры о тёплых отношениях?