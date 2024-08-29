Галактионов — о возможном возвращении Миранчука: «Я о таком не слышал»

Главный тренер «Локомотива» отреагировал на слухи о возвращении полузащитника :

Сложно прокомментировать данную ситуацию. Это большая тема. Все прекрасно знают наши теплые отношения с Антоном, до последнего хотели, чтобы он остался. Но я о таком не слышал, предмета возвращения такого нет.