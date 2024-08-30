Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Коман не желает уходить из «Баварии»

вчера, 17:31

Нападающий Кингсли Коман отклонил все предложения от европейских и саудовских клубов.

Француз хочет остаться в «Баварии».

В 13 матчах прошлого сезона Бундеслиги игрок забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нето переходит в «Арсенал»
Вчера, 16:59
Санчо хочет перейти в «Челси»
Вчера, 15:05
«Аль-Хиляль» готов заплатить за Комана 40 миллионов евро
Вчера, 13:39
«Аль-Ахли» не сможет подписать Осимхена и Тоуни
Вчера, 13:04
Тоуни переходит в «Аль-Ахли»
Вчера, 11:46
Осимхен близок к переходу в «Аль-Ахли»
Вчера, 11:43
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:36
Ну тогда реально смысла нет уходить.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:09
У него в Баварии ЗП отличная - 14.4 млн.фунтов в год (277 тыс.фунтов в неделю или 330 тысяч в евро).
Vladrad
Vladrad
вчера в 18:35
Вряд ли такой нападающий устраивает Баварию.
Брулин
Брулин
вчера в 18:11
Мне кажется что Коману самое время улетать в Аравию
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:01
Зачем ему это?
Коман, ты не нужен Баварии, Компани не видит тебя в составе. Тренер не выберет тебя даже в том случае, если выпрыгнешь из трусов.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:59
Не хочет парень с насиженного места уходить)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
А результативность у него так себе для топ клуба...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 