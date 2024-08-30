Коман не желает уходить из «Баварии»

Нападающий Кингсли Коман отклонил все предложения от европейских и саудовских клубов.
Француз хочет остаться в «Баварии».
В 13 матчах прошлого сезона Бундеслиги игрок забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Нападающий Кингсли Коман отклонил все предложения от европейских и саудовских клубов.
Француз хочет остаться в «Баварии».
В 13 матчах прошлого сезона Бундеслиги игрок забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Коман, ты не нужен Баварии, Компани не видит тебя в составе. Тренер не выберет тебя даже в том случае, если выпрыгнешь из трусов.
Коман, ты не нужен Баварии, Компани не видит тебя в составе. Тренер не выберет тебя даже в том случае, если выпрыгнешь из трусов.