Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Акрон» подписал защитника сборной Боливии

вчера, 17:49

«Акрон» подписал защитника Роберто Фернандеса.

Футболист перешёл в тольяттинский клуб из «Боливара».

Предыдущий сезон игрок сборной Боливии провёл в «Балтике» на правах аренды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКрицюк перешёл в «Тюмень»
30 августа
ОфициальноЗащитник «Факела» продолжит карьеру в клубе Первой лиги
29 августа
Официально«Урал» подписал полузащитника Морозова
29 августа
Официально«Урал» объявил о переходе защитника «Зенита»
29 августа Фото
«Зенит» вернулся к рискованной практике. Пережили семь неудачных трансферов аргентинцев
28 августаВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии6
Махачкалинское «Динамо» завершило работу на трансферном рынке
28 августа
Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:13, ред.
Это неожиданное, но интересное трансферное приобретение для Акрона. Интересно, как игрок адаптируется к новому чемпионату и какие результаты покажет в дальнейших матчах. Скоро эта команда будет показывать хорошие результаты, да все и так знают, что она хорошо выступала в кубке России, 2-3 года и будет в топ 5.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:12
- Ну ни фига себе новичок РПЛ! Запросто подписывает игрока южноамериканской сборной. АвтоВАЗ расщедрился, что ли? Один Факел, бедолага, не имеет "мохнатой лапы" среди богатых спонсоров...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:59
Это просто жесть...
Интересно, как Акрон узнал о нём?
Скорее всего, его втюхал какой-то агент.
Почему наши клубы так легко разводят на иностранцев?
Неужели, даже для Акрона, нельзя найти россиян?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 