«Акрон» подписал защитника сборной Боливии

«Акрон» подписал защитника Роберто Фернандеса.
Футболист перешёл в тольяттинский клуб из «Боливара».
Предыдущий сезон игрок сборной Боливии провёл в «Балтике» на правах аренды.
«Акрон» подписал защитника Роберто Фернандеса.
Футболист перешёл в тольяттинский клуб из «Боливара».
Предыдущий сезон игрок сборной Боливии провёл в «Балтике» на правах аренды.
Интересно, как Акрон узнал о нём?
Скорее всего, его втюхал какой-то агент.
Почему наши клубы так легко разводят на иностранцев?
Неужели, даже для Акрона, нельзя найти россиян?
Интересно, как Акрон узнал о нём?
Скорее всего, его втюхал какой-то агент.
Почему наши клубы так легко разводят на иностранцев?
Неужели, даже для Акрона, нельзя найти россиян?