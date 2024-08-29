«Урал» подписал полузащитника Морозова

«Урал» объявил о переходе центрального полузащитника Никиты Морозова.
В команде из Екатеринбурга футболист будет играть под 18-м номером. Предыдущим клубом игрока был «Ленинградец», за который он в текущем сезоне провёл 4 матча во всех турнирах.
«Урал» объявил о переходе центрального полузащитника Никиты Морозова.
В команде из Екатеринбурга футболист будет играть под 18-м номером. Предыдущим клубом игрока был «Ленинградец», за который он в текущем сезоне провёл 4 матча во всех турнирах.
Пока получается не очень хорошо, а денег мало. Вот и появляются такие варианты с Ленинградцем.
Пока получается не очень хорошо, а денег мало. Вот и появляются такие варианты с Ленинградцем.