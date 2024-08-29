«Урал» подписал полузащитника Морозова

1724941667

вчера, 17:27

«Урал» объявил о переходе центрального полузащитника .

В команде из Екатеринбурга футболист будет играть под 18-м номером. Предыдущим клубом игрока был «Ленинградец», за который он в текущем сезоне провёл 4 матча во всех турнирах.