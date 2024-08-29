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«Урал» подписал полузащитника Морозова

вчера, 17:27

«Урал» объявил о переходе центрального полузащитника Никиты Морозова.

В команде из Екатеринбурга футболист будет играть под 18-м номером. Предыдущим клубом игрока был «Ленинградец», за который он в текущем сезоне провёл 4 матча во всех турнирах.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:58
Это усиление, или на перспективу, для 2 лиги?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:45
Основная цель Урала возвращение в РПЛ.
Пока получается не очень хорошо, а денег мало. Вот и появляются такие варианты с Ленинградцем.
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вчера в 17:32
Урал потихоньку подыскивает игроков, хочет вернуться в РПЛ.
Вещий
Вещий
вчера в 17:29
Даже и не знаю на сколько это будет усиление для Урала....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:28
Перебрался в Лигу статусом повыше...
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