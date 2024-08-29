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Защитник «Факела» продолжит карьеру в клубе Первой лиги

вчера, 18:14

Защитник «Факела» Василий Черов перешёл в новороссийский «Черноморец».

Игрок выступал за воронежский клуб с декабря 2020 года. В общей сложности он провёл в его составе 111 официальных матчей, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:43
Факел не выживет в этом сезоне.
Помочь остаться в РПЛ сможет только случай или ещё более слабое выступление кого-то из аутсайдеров. Сейчас в высшем дивизионе много слабых команд. РПЛ нужно сокращать до 8-12 клубов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:22
Ну неплохой клуб,можно и там поиграть.
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