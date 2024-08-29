Защитник «Факела» продолжит карьеру в клубе Первой лиги

1724944445

вчера, 18:14

Защитник «Факела» перешёл в новороссийский «Черноморец».

Игрок выступал за воронежский клуб с декабря 2020 года. В общей сложности он провёл в его составе 111 официальных матчей, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.