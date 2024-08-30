Крицюк перешёл в «Тюмень»

Вратарь Станислав Крицюк стал игроком «Тюмени» из Первой лиги.
Экс-голкипер сборной России перешёл в клуб в статусе свободного агента.
Ранее у него закончился контракт с португальским «Жил Висенте». Предыдущий сезон он пропустил из-за травмы.
Вратарь Станислав Крицюк стал игроком «Тюмени» из Первой лиги.
Экс-голкипер сборной России перешёл в клуб в статусе свободного агента.
Ранее у него закончился контракт с португальским «Жил Висенте». Предыдущий сезон он пропустил из-за травмы.
Играл бы себе спокойно в Браге...
Играл бы себе спокойно в Браге...