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Крицюк перешёл в «Тюмень»

вчера, 10:42

Вратарь Станислав Крицюк стал игроком «Тюмени» из Первой лиги.

Экс-голкипер сборной России перешёл в клуб в статусе свободного агента.

Ранее у него закончился контракт с португальским «Жил Висенте». Предыдущий сезон он пропустил из-за травмы.

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Все комментарии
6pcc9ukw75ec
6pcc9ukw75ec
вчера в 12:37
Не много в Тюмени чемпионов страны.
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:32
Вернулся в Россию, а не надо было.
Играл бы себе спокойно в Браге...
Ximelin
Ximelin
вчера в 12:29
Когда-то хорошо стоял на воротах.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:54
Довольно странная у него карьера.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:41
На повышение пошел однако)))
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:55
Шанс вновь заявить о себе. Какой то период неплохо играл
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:52
Видимо у всех уже комплект вратарей...
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