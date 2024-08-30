Крицюк перешёл в «Тюмень»

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вчера, 10:42

Вратарь стал игроком «Тюмени» из Первой лиги.

Экс-голкипер сборной России перешёл в клуб в статусе свободного агента.

Ранее у него закончился контракт с португальским «Жил Висенте». Предыдущий сезон он пропустил из-за травмы.