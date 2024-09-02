Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

«Зенит» и сборная России в лидерах. Итоги КП за август

вчера, 13:35

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Wollet. Второе место занял Nottrow. Замкнул топ-3 Obdulio Varela.

Пользователь Выигрыш
1. Wollet 1606
2. Логотип Зенит Nottrow 1451
3. Логотип Россия Obdulio Varela 1333
4. Логотип Спартак Варвар7 1010
5. Логотип Зенит ZenCh1 744
6. Alex_67 546
7*. пират Елизаветы 0
8*. Логотип Реал Hamman 0
9*. lotsman 0
10*. Логотип Ростов TheBoLt 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь rubin kazzzan, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Звезда по имени Солнце, второе Hamman, а третье — КЭТиК.

Пользователь ROI
1. Логотип Локомотив Звезда по имени Солнце 38
2. Логотип Реал Hamman 31
3. Логотип Краснодар КЭТиК 31
4. Логотип Реал LOpp 30
5. _krot_ 20
6. Логотип Зенит susanin ultrazenith 19
7. Медведь Пермь 18
8. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 16
9. nice 12
10. sova147 12
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Локомотив» и ЦСКА в тройке. Итоги КП за июль
02 августа
Глушенков в компании Ямаля. Итоги Fantasy за июль
02 августа Фото
«Реал» продлит контракт с Менди до 2027 года
25 июля
«Краснодар» в топе. Итоги КП за июнь
02 июля
Четыре россиянина в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь
02 июля Фото
Победа ЦСКА. Итоги КП за май
02 июня
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:59
Добрый день.

Да, но надо тогда заполнить информацию в разделе Призерам, и как можно скорее.
https://www.soccer.ru/settings/winners
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:56
О, я тут тоже есть...
А мне приз полагается?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:44
Мои поздравления всем победителям !!!
ssd89mtbkg2d
ssd89mtbkg2d
вчера в 13:37
Всех победителей поздравляю с Призами!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 