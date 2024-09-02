«Зенит» и сборная России в лидерах. Итоги КП за август

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Wollet. Второе место занял Nottrow. Замкнул топ-3 Obdulio Varela.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Wollet
|1606
|2.
|Nottrow
|1451
|3.
|Obdulio Varela
|1333
|4.
|Варвар7
|1010
|5.
|ZenCh1
|744
|6.
|Alex_67
|546
|7*.
|пират Елизаветы
|0
|8*.
|Hamman
|0
|9*.
|lotsman
|0
|10*.
|TheBoLt
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь rubin kazzzan, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Звезда по имени Солнце, второе Hamman, а третье — КЭТиК.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Звезда по имени Солнце
|38
|2.
|Hamman
|31
|3.
|КЭТиК
|31
|4.
|LOpp
|30
|5.
|_krot_
|20
|6.
|susanin ultrazenith
|19
|7.
|Медведь Пермь
|18
|8.
|ИГРОЧИШКА
|16
|9.
|nice
|12
|10.
|sova147
|12
Да, но надо тогда заполнить информацию в разделе Призерам, и как можно скорее.
https://www.soccer.ru/settings/winners
Да, но надо тогда заполнить информацию в разделе Призерам, и как можно скорее.
https://www.soccer.ru/settings/winners
А мне приз полагается?
А мне приз полагается?