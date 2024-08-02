Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

«Локомотив» и ЦСКА в тройке. Итоги КП за июль

вчера, 11:17

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Omanga. Второе место занял Звезда по имени Солнце. Замкнул топ-3 drug01.

Пользователь Выигрыш
1. Omanga 9888
2. Логотип Локомотив Звезда по имени Солнце 6200
3. Логотип ЦСКА drug01 5230
4. Devjatiy 1846
5. Логотип Оренбург shlomo 956
6. пират Елизаветы 522
7*. Логотип Спартак ЮЗИК 0
8*. lotsman 0
9*. STVA 1 0
10*. leopiterrspb58 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь sova147, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе LOpp, а третье — _krot_.

Пользователь ROI
1. Логотип Краснодар КЭТиК 46
2. Логотип Реал LOpp 34
3. _krot_ 29
4. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 22
5. Логотип Зенит susanin ultrazenith 20
6. sova147 14
7. Логотип Реал Hamman 13
8. nice 11
9. Логотип Барселона УЕСКА 8
10. RBA 8

Кроме того, подведены итоги конкурса прогнозов на чемпионат Европы 2024 года в Германии. Призы для занявших места с 1-е по 10-е в каждом из соревнований — vip-статус на полгода.

Исход ЧЕ
Участник Очки
1. PathosPathos 71
2. Болот СарбановБолот Сарбанов 69
3. bdfyjdbxbdfyjdbx 69
4. beefsbeefs 63
5. Joseph DreddJoseph Dredd 55
6. drug01drug01 54
7. ФорвардЪФорвардЪ 45
8. Варвар7Варвар7 41
9. ХавбекЪХавбекЪ 33
10. Buzz LightyearBuzz Lightyear 30
Общий рейтинг
Участник Очки
1. Mitka90Mitka90 490
2. PathosPathos 487
3. ПлеймейкерЪПлеймейкерЪ 487
4. ФорвардЪФорвардЪ 487
5. ХавбекЪХавбекЪ 487
6. МАРЁВЕЦМАРЁВЕЦ 477
7. bdfyjdbxbdfyjdbx 475
8. Болот СарбановБолот Сарбанов 473
9. kazakoffkazakoff 468
10. Nik25assNik25ass 461
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Глушенков в компании Ямаля. Итоги Fantasy за июль
Вчера, 10:52 Фото
«Реал» продлит контракт с Менди до 2027 года
25 июля
«Краснодар» в топе. Итоги КП за июнь
02 июля
Четыре россиянина в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь
02 июля Фото
Победа ЦСКА. Итоги КП за май
02 июня
Игрок «Локомотива» в компании лучших. Итоги Fantasy за май
02 июня Фото
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:28
Поздравляю побелителя, тем более играл с ним в одной группе, а так же всех призёров! Всем удачи в новом месяце
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:14
Победителю и призёром мои поздравления
shlomo
shlomo
вчера в 11:42
Поздравляю победителей и призеров! ... всем удачи в Августе!
r56yr33taa4h
r56yr33taa4h
вчера в 11:19
Армейцам надо прибавить! Впереди август!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 