«Локомотив» и ЦСКА в тройке. Итоги КП за июль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Omanga. Второе место занял Звезда по имени Солнце. Замкнул топ-3 drug01.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Omanga
|9888
|2.
|Звезда по имени Солнце
|6200
|3.
|drug01
|5230
|4.
|Devjatiy
|1846
|5.
|shlomo
|956
|6.
|пират Елизаветы
|522
|7*.
|ЮЗИК
|0
|8*.
|lotsman
|0
|9*.
|STVA 1
|0
|10*.
|leopiterrspb58
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь sova147, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе LOpp, а третье — _krot_.
|Пользователь
|ROI
|1.
|КЭТиК
|46
|2.
|LOpp
|34
|3.
|_krot_
|29
|4.
|ИГРОЧИШКА
|22
|5.
|susanin ultrazenith
|20
|6.
|sova147
|14
|7.
|Hamman
|13
|8.
|nice
|11
|9.
|УЕСКА
|8
|10.
|RBA
|8
Кроме того, подведены итоги конкурса прогнозов на чемпионат Европы 2024 года в Германии. Призы для занявших места с 1-е по 10-е в каждом из соревнований — vip-статус на полгода.
|Участник
|Очки
|1.
|Pathos
|71
|2.
|Болот Сарбанов
|69
|3.
|bdfyjdbx
|69
|4.
|beefs
|63
|5.
|Joseph Dredd
|55
|6.
|drug01
|54
|7.
|ФорвардЪ
|45
|8.
|Варвар7
|41
|9.
|ХавбекЪ
|33
|10.
|Buzz Lightyear
|30
|Участник
|Очки
|1.
|Mitka90
|490
|2.
|Pathos
|487
|3.
|ПлеймейкерЪ
|487
|4.
|ФорвардЪ
|487
|5.
|ХавбекЪ
|487
|6.
|МАРЁВЕЦ
|477
|7.
|bdfyjdbx
|475
|8.
|Болот Сарбанов
|473
|9.
|kazakoff
|468
|10.
|Nik25ass
|461