«Локомотив» и ЦСКА в тройке. Итоги КП за июль

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вчера, 11:17

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Omanga. Второе место занял Звезда по имени Солнце. Замкнул топ-3 drug01.

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь sova147, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе LOpp, а третье — _krot_.

Пользователь ROI 1. КЭТиК 46 2. LOpp 34 3. _krot_ 29 4. ИГРОЧИШКА 22 5. susanin ultrazenith 20 6. sova147 14 7. Hamman 13 8. nice 11 9. УЕСКА 8 10. RBA 8

Кроме того, подведены итоги конкурса прогнозов на чемпионат Европы 2024 года в Германии. Призы для занявших места с 1-е по 10-е в каждом из соревнований — vip-статус на полгода.