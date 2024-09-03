Керем Актюркоглу перешёл в «Бенфику»

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вчера, 08:16

Нападающий перешёл в «Бенфику».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет, стоимость трансфера оценивается в 12 миллионов евро. По слухам, турецкий клуб также получит 10% от будущей перепродажи футболиста.

Актюркоглу будет получать 2 миллиона евро в год, стоимость отступных за нападающего составит 60 миллионов евро.