Нападающий Керем Актюркоглу перешёл в «Бенфику».
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет, стоимость трансфера оценивается в 12 миллионов евро. По слухам, турецкий клуб также получит 10% от будущей перепродажи футболиста.
Актюркоглу будет получать 2 миллиона евро в год, стоимость отступных за нападающего составит 60 миллионов евро.
В любом случае, от нас мало что зависело, парень амбициозный и выбор сделал абсолютно правильный
В любом случае, от нас мало что зависело, парень амбициозный и выбор сделал абсолютно правильный