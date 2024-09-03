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Керем Актюркоглу перешёл в «Бенфику»

вчера, 08:16

Нападающий Керем Актюркоглу перешёл в «Бенфику».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет, стоимость трансфера оценивается в 12 миллионов евро. По слухам, турецкий клуб также получит 10% от будущей перепродажи футболиста.

Актюркоглу будет получать 2 миллиона евро в год, стоимость отступных за нападающего составит 60 миллионов евро.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:51
В Бенфике у него больше шансов попасть в топ клуб
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:06
Где Бенфика и где Спартак, сейчас точно. Но Спартак бы ему на лапу больше положил.
В любом случае, от нас мало что зависело, парень амбициозный и выбор сделал абсолютно правильный
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:18, ред.
Отличная работа скаута Бенфики Томаша Амарала. А он вообще когда в Спартак переходил не забыл трудовую забрать с предыдущего места работы? Похоже забыл вообще уволиться
FRZZ
FRZZ
вчера в 09:57
Спартак пока думал Бенфика перехватила Актюркоглу. А игрок хороший.
STVA 1
STVA 1 ответ 3phdy4qk8xa5 (раскрыть)
вчера в 09:38
Ну конечно... Только Спартак давал ему 3 млн. Он сделал доброе дело. Теперь у руководства КБ башка не будет болеть как этого с завышенным самомнением подписать.
drug01
drug01
вчера в 09:07
В Бенфике будет пять лет улучшать свою игру
3phdy4qk8xa5
3phdy4qk8xa5
вчера в 09:06
Обломил спартак и поехал в Португалию, правильный выбор.
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