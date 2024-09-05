Сергеев возвращается в «Крылья Советов»

Нападающий Иван Сергеев близок к переходу из «Зенита» в «Крылья Советов».
Футболист вылетел в Самару для подписания контракта. Сумма трансфера составит 200 млн рублей. Соглашение будет рассчитано на 3 года.
Сергеев уж выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год.
Ничего не имею против клуба, но для участия в РПЛ и КР столько игроков не нужно
Ничего не имею против клуба, но для участия в РПЛ и КР столько игроков не нужно
деньги. Было ясное, что он не нужен Зениту, но зато не достался Спартаку и Локо. Мудрость Миллера работает
деньги. Было ясное, что он не нужен Зениту, но зато не достался Спартаку и Локо. Мудрость Миллера работает