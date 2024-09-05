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Сергеев возвращается в «Крылья Советов»

вчера, 09:51

Нападающий Иван Сергеев близок к переходу из «Зенита» в «Крылья Советов».

Футболист вылетел в Самару для подписания контракта. Сумма трансфера составит 200 млн рублей. Соглашение будет рассчитано на 3 года.

Сергеев уж выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год.

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Все комментарии
Asper
Asper ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 23:01
Взяли, всучили три золота, кубок, три суперкубка, денег дали - однозначно, самые мрачные годы в жизни Сергеева. Всю жизнь жалеть будет
d1metras
d1metras
вчера в 20:33
Взяли,помариновали на лавке парня,2 года карьеры ему выбросили и обратно в Крылья..Зенит такой зенит...
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:06
Вот в этом и есть весь Зенит....для чего набирают столько игроков??? Для того, что бы бороться за победу в РПЛ столько игроков ненужно!!! А они и россиян берут пачками, и иностранцев....
Ничего не имею против клуба, но для участия в РПЛ и КР столько игроков не нужно
xk7zpsvf89ty
xk7zpsvf89ty
вчера в 11:45
Все от этого возвращения только выиграют: Иван будет стабильно играть, а Крылья пойдут на взлёт, а не на вылет
112910415
112910415
вчера в 11:20
заработал, пора и в футбол поиграть !
Forwert
Forwert
вчера в 10:59
Хороший игрок, но не стабильный, удачи Сергееву в КС.
Вещий
Вещий
вчера в 10:28
Удачи ему в играх за Самару.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:23
Посидел пару лет на лавке за очень хорошие
деньги. Было ясное, что он не нужен Зениту, но зато не достался Спартаку и Локо. Мудрость Миллера работает
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:08
Сменщиков много... а мест только 10...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:08, ред.
Если Осинкина уволят то его возвращения может быть никчёмным
yd3debpahkgf
yd3debpahkgf
вчера в 10:03
Возвращение блудного сына! Лучше раньше чем никогда
lotsman
lotsman
вчера в 09:54
Ивану надо играть. В Крыльях у него будет эта возможность. Обидно будет для руководства Зенита, когда в очных встречах с Крыльями иван будет забивать в ворота Зенита. А забивать он умеет не плохо.)
Гость
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