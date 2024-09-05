Сергеев возвращается в «Крылья Советов»

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вчера, 09:51

Нападающий близок к переходу из «Зенита» в «Крылья Советов».

Футболист вылетел в Самару для подписания контракта. Сумма трансфера составит 200 млн рублей. Соглашение будет рассчитано на 3 года.

Сергеев уж выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год.