Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Соболев: «Я сказал „Спартаку“, что хочу уйти, в октябре того года»

вчера, 15:07

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, когда начал думать об уходе из «Спартака».

Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Локомотиве» сообщили, что по Тикнизяну не было адекватных предложений
Вчера, 14:15
Агент нападающего сборной Турции отреагировал на интерес к игроку из РПЛ
Вчера, 13:45
Сергеев согласовал контракт с «Крыльями Советов»
Вчера, 13:32
В «Локомотиве» рассказали о ходе переговоров с Севикяном
Вчера, 13:09
В «Локомотиве» сообщили, что продолжают работу на трансферном рынке
Вчера, 12:45
Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о трансферах в это окно
Вчера, 11:39
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:11
Глушаков о Соболеве: «Я бы в «Зенит» никогда не перешел, я им три раза отказывал. Это его жизнь, его судьба»
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:38
Там ни политикой ни расизмом не разу и не пахло, как по мне, так простая безграмотность модератора - ни разу не видел, чтобы что-то подобное случалось на этом форуме, если бы, к примеру, итальянцев назвали макаронниками или французов - лягушатниками
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:14
Здравствуйте. Комментарии на политические темы запрещены и являются флудом.

Также вопросы такого рода следует писать в хэштеге вопрос_модератору.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:12, ред.
Почему я получил жк за флуд в этом посте - за то, что у админа нет чувства юмора или за то, что он не знает, что "пиндосы" - синоним слова "американцы"? Хочу хотя бы объяснения мотивации такого решения
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:37, ред.
Завтра он скажет что хотел уйти из Спартака ещё играя в Крыльях Советов.....

Вообще не понимаю нынешних трансферных путешественников....
Зачем всё время говоря ходить по краю...чтоб и бывший клуб не обидеть и нынешний похвалить...

Сказали бы на чистоту : "Я обычный наймит...без каких либо привязанностей и обязательств...."

......и никто к нему не лез бы с ненужными расспросами...

Да и злобы и неприязни повышеннной не понимаю....
Ну вот ушёл из Зенита Круговой.....так успехов ему и удачи...здоровья и всех благ...
Даже прям респект ему...чего пылиться коль есть возможность в чьей то основе пользу приносить....

21-й век на дворе...рынок поглотил всё и вся...
А мы тут старорежимными постулатами живём...в Крыльях то навряд ли говорили что он предатель и хапуга....почему же на этом этапе перемены карьеры всё по другому ???
Или он прям с 3-х лет у Федуна был ???
Да таким Макаром можно всё к предательству и продажности отнести.....
Вот отступные в клубе на игрока - ни что иное как тихое предательство....
За такую маленькую сумму не отдадим (Пиняева)...он наш до мозга костей...да ни за что....даже не думайте...
А вот за такую огромную сумму пожалуйста...берите нам его не жалко...вообще надоел....наконец то вы нас от него избавили...да не утруждайтесь...сами привезём...лишь бы деньги за него быстрей пересчитать..)))
Игроков в Лиге 330...а мест в основе 176....они так и будут...по тем или иным причинам из клуба в клуб гонять...и что....теперь их всех ругать и ненавидеть??
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:11, ред.
А в октябре того года ты сказал что хочешь в Зенит? И почему не ушёл? Столько терпел бедненький в плену у злобного Лукойла. Погладьте по головке его там, желательно лопатой.

А так то от Абаскаля грех было не хотеть уйти, всем тогда было не сладко. Я чуть не бросил футбол смотреть, ещёб чучуть и всё. Это всё я к тому что Соболев не называет причину по которой он хотел уйти, а мне кажется он был недоволен рыжим и щас ловко приплёл эту ситуацию сюда чтобы оправдать своё гнусное поведение.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:52
АХ-АХ!
ВЫСОКИЙ КЛАСС! ))

"В среду «Зенит» презентовал форварда Александра Соболева в клубном магазине.
Теперь приобрести игровую футболку экс-спартаковца может любой желающий. Соболев будет выступать за «Зенит» под 7-м номером."
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:41
Согласен , что и они с бывшим капитаном мутили , Руя выпихнули и микроклимат в команде стал ниже плинтуса....но как я и писал все возратиться. Один ищет команду и не кому не нужен , а другому в новой команде надо шкуру с себя снять и доказать , что он всю жизнь за зенит болел и доказать это игрой...посмотрим...
112910415
112910415
вчера в 16:32
всё к лучшему в этом лучшем из миров
derrik2000
derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:04
Да, как я понимаю, он на пару с мигрелом и раздевалку мутил!
Зачем такой в команде нужен???
НИКТО И ЗВАТЬ НИКАК!
Раньше нужно было убирать куда-нибудь обратно в Крылья Советов, но, видимо нОнешние "эффективные манагеры" думали, что "всё рассосётся".
Вот оно и рассосалось...
Только совсем в другом смысле. ))
derrik2000
derrik2000 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 16:00, ред.
Хоть один человек из спартачей здесь на сайте высказал мысль, что, мол, жалко, что ушёл... поиграл бы ещё принёс пользу???
Не было этого!
Болелы других клубов - да, высказывались ТАК, но из спартачей - НИКТО!
Сравнивать его с убранными из команды "эффективным манагером" Цорном и попрыгунчиком Луисом Адриано и Зе Луишем, даже не просто некорректно, а очень смешно.
Равно как с этими двумя классными нападающими тоже "молодых дарований" - Ларссона и Понсе.
Palex
Palex ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:52
Не надоело мусолить эту тему? Футбол,как и весь спорт, это бизнес. И не тебе и не мне, не должно быть дело, где человек хочет играть. Мне, как болельщику Зенита, данный футболист, симпатии не вызывает, ни как человек, ни как игрок, но если будет стараться, выкладываться в каждом матче и приносить пользу команде, да при это ещё и забивать будет, то пусть играет на здоровье
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:50, ред.
Негодяй...сказать то сказал , но играть то надо было. Тебе же зарплату не учительницы же давали , а ты сашка на все забил играя организовал команду с бывшим капитаном в медиолиги и гоняли там , а на Спартак положили... Вернеться все и как на Руси говорят санек сторицей вернеться...
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:41, ред.
Да нормально всё!
Дельфин себя показал настоящим профессиАНАЛОМ: где больше - туда и хочу.
И очень хорошо, что от него избавились.
Теперь его "хочухи" пусть решает Зенит.
Ни мигрел, ни дельфин ЛИДЕРАМИ РАЗДЕВАЛКИ, которыми были вполне обоснованно и, главное, результативно, Глушаков и Дима Комбаров, так и не стали, хоть и очень стремились к этому.
И не могли стать в силу своего характера и целей в жизни.
Сейчас, к сожалению, таких как Глушаков и Д. Комбаров в команде нет.
Иностранцы по определению НЕ могут стать лидерами раздевалки.
Разве только на короткое время и на какой-то один конкретный матч.
"Но это не точно..." (с) ))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:31, ред.
Соболев, если предупредил, не значит, что прав.
А контракт со Спартаком ты подписывал? Надо было вписать пункт о досрочном уходе из клуба. Вообще, зря ты пытаешься устроить публичные разборки. Играй в футбол, Саня... Не надо интриговать, ты от этого только проиграешь..
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:26
Иногда полезней промолчать.)
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:14
Удивительно, что он начал думать об уходе так давно. Это говорит о том, что решение было взвешенным и не спонтанным. На сборах в январе, возможно, он окончательно определился.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:10
Говорят, чтобы показать свою преданность Зениту, Соболев не стал в Питере покупать квартиру, а решил жить на улице, как настоящий зенитовец)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 