Соболев: «Я сказал „Спартаку“, что хочу уйти, в октябре того года»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, когда начал думать об уходе из «Спартака».
Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня.
Не было этого!
Болелы других клубов - да, высказывались ТАК, но из спартачей - НИКТО!
Сравнивать его с убранными из команды "эффективным манагером" Цорном и попрыгунчиком Луисом Адриано и Зе Луишем, даже не просто некорректно, а очень смешно.
Равно как с этими двумя классными нападающими тоже "молодых дарований" - Ларссона и Понсе.
Не было этого!
Болелы других клубов - да, высказывались ТАК, но из спартачей - НИКТО!
Сравнивать его с убранными из команды "эффективным манагером" Цорном и попрыгунчиком Луисом Адриано и Зе Луишем, даже не просто некорректно, а очень смешно.
Равно как с этими двумя классными нападающими тоже "молодых дарований" - Ларссона и Понсе.
А так то от Абаскаля грех было не хотеть уйти, всем тогда было не сладко. Я чуть не бросил футбол смотреть, ещёб чучуть и всё. Это всё я к тому что Соболев не называет причину по которой он хотел уйти, а мне кажется он был недоволен рыжим и щас ловко приплёл эту ситуацию сюда чтобы оправдать своё гнусное поведение.
А так то от Абаскаля грех было не хотеть уйти, всем тогда было не сладко. Я чуть не бросил футбол смотреть, ещёб чучуть и всё. Это всё я к тому что Соболев не называет причину по которой он хотел уйти, а мне кажется он был недоволен рыжим и щас ловко приплёл эту ситуацию сюда чтобы оправдать своё гнусное поведение.