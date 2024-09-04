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В «Локомотиве» сообщили, что по Тикнизяну не было адекватных предложений

вчера, 14:15

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, покинет ли полузащитник сборной Армении Наир Тикнизян команду.

Наир ответил на этот вопрос сам, что, как только у клуба будет адекватное предложение, которое устраивает клуб, он его будет рассматривать, как и клуб. В этом плане я уверен, что у нас с Наиром очень хороший, основательный контакт. Он является ответственным футболистом, очень дорожит тем, что играет в «Локомотиве», теми возможностями, которые предоставляются в клубе в плане развития.

Даже если летом и были предложения, то неадекватные по отношению к тому уровню, который Наир представляет сегодня. «Севилья»? Не могу конкретно прокомментировать.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый полузащитник сыграл 9 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи, а также получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 6,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» претендует на Тикнизяна.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 15:16
Нагорных сам себе противоречит, когда говорит об адекватном предложении. В начале лета московское Динамо предлагало за Тикнизяна реальную цену, сопоставимую с оценкой Трансфермаркета, но в Локомотиве захотели за него не менее восьми, а из Европы и вовсе никто не перебил цену Динамо. Но думаю в штабе бело-синих, с учётом наличия нужного паспорта, до конца не отказались от планов прикупить Наира на одну из своих проблемных позиций.
. Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo
shlomo
вчера в 14:17
Интересно было бы узнать что представляет собой адекватное предложение....:)))
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