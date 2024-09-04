В «Локомотиве» сообщили, что по Тикнизяну не было адекватных предложений

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, покинет ли полузащитник сборной Армении команду.

Наир ответил на этот вопрос сам, что, как только у клуба будет адекватное предложение, которое устраивает клуб, он его будет рассматривать, как и клуб. В этом плане я уверен, что у нас с Наиром очень хороший, основательный контакт. Он является ответственным футболистом, очень дорожит тем, что играет в «Локомотиве», теми возможностями, которые предоставляются в клубе в плане развития.

Даже если летом и были предложения, то неадекватные по отношению к тому уровню, который Наир представляет сегодня. «Севилья»? Не могу конкретно прокомментировать.