В «Локомотиве» сообщили, что по Тикнизяну не было адекватных предложений

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, покинет ли полузащитник сборной Армении Наир Тикнизян команду.
Наир ответил на этот вопрос сам, что, как только у клуба будет адекватное предложение, которое устраивает клуб, он его будет рассматривать, как и клуб. В этом плане я уверен, что у нас с Наиром очень хороший, основательный контакт. Он является ответственным футболистом, очень дорожит тем, что играет в «Локомотиве», теми возможностями, которые предоставляются в клубе в плане развития.
Даже если летом и были предложения, то неадекватные по отношению к тому уровню, который Наир представляет сегодня. «Севилья»? Не могу конкретно прокомментировать.
Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый полузащитник сыграл 9 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи, а также получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 6,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» претендует на Тикнизяна.
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. Болейте за своих, а не против чужих!