«Локомотив» усилится защитником сборной Мексики

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вчера, 09:13

Защитник «Альмерии» и сборной Мексики близок к переходу в «Локомотив». Переговоры начались ещё в конце августа, а сейчас находятся в активной стадии и близки к завершению. Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

Монтес перешёл в «Альмерию» из «Эспаньола» в сентябре 2023 года. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл 21 матч в Ла Лиге (5 жёлтых карточек) и один матч в кубке Испании (2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает Монтеса в 3 миллиона евро.