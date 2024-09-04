Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ.
По данным источника, голландец перейдёт в клуб «Дубай Юнайтед». Форвард уже прошёл медобследование перед подписанием контракта.
Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ.
По данным источника, голландец перейдёт в клуб «Дубай Юнайтед». Форвард уже прошёл медобследование перед подписанием контракта.
Вот только игроков...
О!!! В тему как раз!
Только что новость пришла, что Спартак Кордобу у Краснодара покупает за 16 млн.
Клубы уже договорились. Идёт обсуждение личного контракта.
А мы тут - "Промес, Промес..."
КОРДОБА!!! ))
Пока писал, новости не очень пришли: Карпов сообщает, что сделка по Кордобе сорвалась... (((
Вот только игроков...
О!!! В тему как раз!
Только что новость пришла, что Спартак Кордобу у Краснодара покупает за 16 млн.
Клубы уже договорились. Идёт обсуждение личного контракта.
А мы тут - "Промес, Промес..."
КОРДОБА!!! ))
Пока писал, новости не очень пришли: Карпов сообщает, что сделка по Кордобе сорвалась... (((
Хреновенько играем.
Всё "на зубах".
Да. Атмосфера в раздевалке, по всей видимости, изменилась после ухода дельфина и мигрела, но хорошее настроение ПОКА не переросло в КАЧЕСТВО.
Практически ВСЕ матчи Барко и Угальде вытаскивают, когда могут.
Остальные так... статисты..., иногда первым двум подыгрывающие.
Вот в защите меня в этом сезоне Рябчук ПОКА радует: раньше думал, что самый бесполезный, и даже вредный, трансфер.
Но в этом сезоне - тьфу-тьфу-тьфу... ))
В общем, Промес В ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ Спартаку точно бы не помешал.. )
Хреновенько играем.
Всё "на зубах".
Да. Атмосфера в раздевалке, по всей видимости, изменилась после ухода дельфина и мигрела, но хорошее настроение ПОКА не переросло в КАЧЕСТВО.
Практически ВСЕ матчи Барко и Угальде вытаскивают, когда могут.
Остальные так... статисты..., иногда первым двум подыгрывающие.
Вот в защите меня в этом сезоне Рябчук ПОКА радует: раньше думал, что самый бесполезный, и даже вредный, трансфер.
Но в этом сезоне - тьфу-тьфу-тьфу... ))
В общем, Промес В ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ Спартаку точно бы не помешал.. )
Там есть ещё:
"В контракт включена опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ."
Так что - всё возможно... )
Там есть ещё:
"В контракт включена опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ."
Так что - всё возможно... )