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Промес продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ

вчера, 16:34

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ.

По данным источника, голландец перейдёт в клуб «Дубай Юнайтед». Форвард уже прошёл медобследование перед подписанием контракта.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 23:20, ред.
Время-то будет.
Вот только игроков...
О!!! В тему как раз!
Только что новость пришла, что Спартак Кордобу у Краснодара покупает за 16 млн.
Клубы уже договорились. Идёт обсуждение личного контракта.
А мы тут - "Промес, Промес..."

КОРДОБА!!! ))

Пока писал, новости не очень пришли: Карпов сообщает, что сделка по Кордобе сорвалась... (((
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:07
Промесу до оптимальной формы как до космоса.Станкович , как мне кажется умный мужик. Дайте ему время просто.
derrik2000
derrik2000 ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Ну, откровенно говоря, играем-то - ПОКА, по крайней мере - НЕ прилично.
Хреновенько играем.
Всё "на зубах".
Да. Атмосфера в раздевалке, по всей видимости, изменилась после ухода дельфина и мигрела, но хорошее настроение ПОКА не переросло в КАЧЕСТВО.
Практически ВСЕ матчи Барко и Угальде вытаскивают, когда могут.
Остальные так... статисты..., иногда первым двум подыгрывающие.
Вот в защите меня в этом сезоне Рябчук ПОКА радует: раньше думал, что самый бесполезный, и даже вредный, трансфер.
Но в этом сезоне - тьфу-тьфу-тьфу... ))
В общем, Промес В ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ Спартаку точно бы не помешал.. )
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:23
А оно вам надо? Избавились от уголовника, избавились от Соболева , прилично играете. Зачем от добра добра искать?
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:41
И это не последний его клуб
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:58
Надежда умирает последней !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:43
Антошка и здесть не растерялся....)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:48
Надо в Россию пригласить всех футбольных звезд Аравии, повесить на них дело, запретить выезд во время расследования. И чтобы не теряли форму, дать им играть за Российские команды. А че рабочая схема, им же можно. Пусть расследование тянется лет 5-6
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:35
Ещё попылит Антоха в ОАЭ
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:36, ред.
План такой - приглашаем эту команду на зимний кубок РПЛ, в перерыве матча подменяем на Абену. А я ругал руководство, а они может гении? Или на Маркиньоса, ближе по позиции, ну ничего что немного осунулся, авось не заметят подлога. Да на самом деле хоть обоих и Хлусевича в придачу за Антоху отдадим
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:32
Это НЕ ВСЯ новость!

Там есть ещё:

"В контракт включена опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ."

Так что - всё возможно... )
Брулин
Брулин
вчера в 17:19
Нормально,и форму поддерживать будет и покажет властям ОАО,что он полезен и его не нужно экстрадировать.
112910415
112910415
вчера в 17:12
кто бы мог подумать ...
Сп62
Сп62
вчера в 17:11
А что, сидеть и ждать экстрадиции? Пусть занимается любимым делом и копейка будет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:02
Тюремная команда?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:48
А если экстрадиция пройдет, то в наручниках прямо с футбольного поля и в Голландию. Прикольно. Такого в истории футбола еще не было.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:43
"Дубаки Юнайтед" и зэк Промес.
lotsman
lotsman
вчера в 16:42
Он уже там акклиматизировался.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:39, ред.
Кокорин и Мамаев тоже на зоне в футбол играли.
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