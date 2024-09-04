Кордоба близок к переходу в «Спартак»

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вчера, 23:50

По информации источника, нападающий «Краснодара» близок к переходу в московский «Спартак», о чём ранее сообщили СМИ из Колумбии.

«Красно-белые» предложили форварду контракт на три года с опцией продления. Зарплата игрока в «Спартаке» составит 3 млн.