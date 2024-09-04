Кордоба близок к переходу в «Спартак»

По информации источника, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба близок к переходу в московский «Спартак», о чём ранее сообщили СМИ из Колумбии.
«Красно-белые» предложили форварду контракт на три года с опцией продления. Зарплата игрока в «Спартаке» составит 3 млн.
С двух футбольных сайтов узнал, что ОБЛОМ...
Спартак предлагал от 10-15 млн гейро, а Краснодар хотел 16.
Поэтому, как я понял, до обсуждения личного контракта дело, увы, не дошло...
Жаль.
Правда, основой для этой новости стало сообщение Карпова в телеграм...
А вдруг всё таки договорятся, а?
Кордоба следующим летом становится свободным агентом и может бесплатно уйти в Спартак.
А оно надо Галицкому, ну, чтобы "бесплатно"?
Вдруг "ударили по рукам"???
Всё таки уже НЕ Федун рулит Спартаком, и личные неприязненные отношения отодвинулись???
С двух футбольных сайтов узнал, что ОБЛОМ...
Спартак предлагал от 10-15 млн гейро, а Краснодар хотел 16.
Поэтому, как я понял, до обсуждения личного контракта дело, увы, не дошло...
Жаль.
Правда, основой для этой новости стало сообщение Карпова в телеграм...
А вдруг всё таки договорятся, а?
Кордоба следующим летом становится свободным агентом и может бесплатно уйти в Спартак.
А оно надо Галицкому, ну, чтобы "бесплатно"?
Вдруг "ударили по рукам"???
Всё таки уже НЕ Федун рулит Спартаком, и личные неприязненные отношения отодвинулись???
А в пользу того, что это все слухи - Кордоба сейчас или в пути в сборную, или уже в расположении своей сборной. По прошлому опыту слухов, Кордоба не любил обсуждать дела клуба, находясь в сборной. Скорее всего, до его возвращения из сборной маловероятно, что определится его судьба. Но можно предположить, что переговоры уже прошли, когда Краснодар был в Москве и остается только агенту с клубами утрясти формальности
А в пользу того, что это все слухи - Кордоба сейчас или в пути в сборную, или уже в расположении своей сборной. По прошлому опыту слухов, Кордоба не любил обсуждать дела клуба, находясь в сборной. Скорее всего, до его возвращения из сборной маловероятно, что определится его судьба. Но можно предположить, что переговоры уже прошли, когда Краснодар был в Москве и остается только агенту с клубами утрясти формальности