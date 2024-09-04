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Кордоба близок к переходу в «Спартак»

вчера, 23:50

По информации источника, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба близок к переходу в московский «Спартак», о чём ранее сообщили СМИ из Колумбии.

«Красно-белые» предложили форварду контракт на три года с опцией продления. Зарплата игрока в «Спартаке» составит 3 млн.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:25
И никто не написал, что Спартак такой-сякой хочет ослабить конкурентов.
А, ну да, это же не Зенит..
28hv7buan7yn
28hv7buan7yn
сегодня в 09:09
Хотят ослабить конкурента и только.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:48
Даже и не знаю верить или не верить в эту новость...?..)
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:41
Хуже чем толстый Жозе точно не будет. Завезли барахло-теперь не знаем что делать. Хоть один ЦН нужен в любом случае. Шамар судя по последней игре похож на вялый черный.... И толку от него точно уже не будет. Так что пока вот так..
eert83ra8fx4
eert83ra8fx4
сегодня в 07:27
Негры заполонили Спартак, народная, блин, команда.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:35
Браво, селекции Спартака, но тогда обязанывзять чемпионат
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:26
Басня дедушки Крылова.
8uz3f26hrwjy
8uz3f26hrwjy
сегодня в 05:36
Это было бы здорово, если Кордоба согласится
112910415
112910415
сегодня в 04:28
любопытная тема
Брулин
Брулин
сегодня в 03:58
зачем Джон Спартаку? Я бы обратил внимание на Депая, он без клуба, свободный агент и к тому закадычный друг Промеса.
snq48s934n2h
snq48s934n2h
сегодня в 03:07
Такой таран Спартаку бы точно пригодился
derrik2000
derrik2000
сегодня в 01:26
Пишут, что агент выдвинул очень большие требования по отступным.
Себе и Кордобе.
Но время для "сближения позиций" ещё есть...
Да и вингера хорошего бы ещё...
derrik2000
derrik2000 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:50
Один день, однако, остался для "усушки-утруски"...
И это - СЕГОДНЯ...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:47
Честно говоря, есть предпосылки, что Кордоба выберет Спартак, а не Краснодар. У Краснодара логистика транспортная сейчас ограничена, до ближайшего аэропорта 5-8 часов, плюс надо подгадывать выезд так, чтобы не ждать долго рейса. А из Москвы намного проще летать в Колумбию. Плюс к этому Краснодар тут недавно интересовался форвардом за 25 миллионов, если продадут Джона, то надо срочно покупать.

А в пользу того, что это все слухи - Кордоба сейчас или в пути в сборную, или уже в расположении своей сборной. По прошлому опыту слухов, Кордоба не любил обсуждать дела клуба, находясь в сборной. Скорее всего, до его возвращения из сборной маловероятно, что определится его судьба. Но можно предположить, что переговоры уже прошли, когда Краснодар был в Москве и остается только агенту с клубами утрясти формальности
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:26, ред.
Я здесь на другой ветке намного раньше об этой новости написал, НО...
С двух футбольных сайтов узнал, что ОБЛОМ...
Спартак предлагал от 10-15 млн гейро, а Краснодар хотел 16.
Поэтому, как я понял, до обсуждения личного контракта дело, увы, не дошло...
Жаль.
Правда, основой для этой новости стало сообщение Карпова в телеграм...
А вдруг всё таки договорятся, а?
Кордоба следующим летом становится свободным агентом и может бесплатно уйти в Спартак.
А оно надо Галицкому, ну, чтобы "бесплатно"?
Вдруг "ударили по рукам"???
Всё таки уже НЕ Федун рулит Спартаком, и личные неприязненные отношения отодвинулись???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:10
Честно говоря не очень верится. Не уверен, что это хорошо и для него и для Краснодара и для Спартака
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:04, ред.
Вингера везите, Кордоба дело десятое. И сдаётся мне трансфер не от хорошей жизни, а чтобы болельщики и пресса не заклевали. Без топовых флангов Кордоба затеряется как любой другой нападающий. Некомпетентность Амарала и всего этого комитета по трансферам просто вгоняет в ужас и чувство безысходности. А логически объяснить это трансферное лето Спартака уже никто и никогда не сможет. И 3млн зарплаты Кордобе это жесть, за что? Он даже на половину на своей позиции не так хорош как Актюркоглу на своей, хотя не совсем корректно их сравнивать в принципе. Деньги на ветер короче и прецедент для жалоб остальных футболистов без какой либо особенной пользы для команды. Оно того не стоит
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:52, ред.
По крайней мере Кордоба лучше того турка думаю! Адаптирован к РПЛ и забивает неплохо
Гость
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