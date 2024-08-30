У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем

Как сообщает телеграм-канал «Mash», нападающий «Спартака» Александр Соболев прошёл медосмотр в «Зените».
Физическое здоровье у него в порядке, однако есть проблемы с ментальным.
Форварду тяжело дались переговоры с командным психологом. Отмечается, что вероятной причиной проблем может стать стресс из-за долгого трансфера в «Зенит», на который ушло 2 месяца.
В Питере не знают, как купировать ментальную усталость?)
Ну, заказали бы Соболеву пару партий в преферанс с библитекаршами,
всё как рукой смахнуло бы..))
В Питере не знают, как купировать ментальную усталость?)
Ну, заказали бы Соболеву пару партий в преферанс с библитекаршами,
всё как рукой смахнуло бы..))
Соболев имеет контракт со Спартаком. Если он захотел уйти, нужно было просто прочитать текст документа, на котором стоит его подпись. Вместо этого, скорее всего, игрок показал свой гонор. За которым стоит завышенная самооценка. Получилось то, что получилось. Вот смеху будет, если контракт с Зенитом не состоится...
Соболев имеет контракт со Спартаком. Если он захотел уйти, нужно было просто прочитать текст документа, на котором стоит его подпись. Вместо этого, скорее всего, игрок показал свой гонор. За которым стоит завышенная самооценка. Получилось то, что получилось. Вот смеху будет, если контракт с Зенитом не состоится...
Заочно и дистанционно это определить практически невозможно. Просто такой беседы с психологом у него ранее видимо не было. Как я давно заметил у нас в стране с психологией личности в плане наличия специалистов совсем плохо. А что такое спортивная психология реально не знает никто, в том числе и тренеры всех клубов РПЛ
Заочно и дистанционно это определить практически невозможно. Просто такой беседы с психологом у него ранее видимо не было. Как я давно заметил у нас в стране с психологией личности в плане наличия специалистов совсем плохо. А что такое спортивная психология реально не знает никто, в том числе и тренеры всех клубов РПЛ