У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем

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вчера, 14:44

Как сообщает телеграм-канал «Mash», нападающий «Спартака» прошёл медосмотр в «Зените».

Физическое здоровье у него в порядке, однако есть проблемы с ментальным.

Форварду тяжело дались переговоры с командным психологом. Отмечается, что вероятной причиной проблем может стать стресс из-за долгого трансфера в «Зенит», на который ушло 2 месяца.