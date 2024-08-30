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У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем

вчера, 14:44

Как сообщает телеграм-канал «Mash», нападающий «Спартака» Александр Соболев прошёл медосмотр в «Зените».

Физическое здоровье у него в порядке, однако есть проблемы с ментальным.

Форварду тяжело дались переговоры с командным психологом. Отмечается, что вероятной причиной проблем может стать стресс из-за долгого трансфера в «Зенит», на который ушло 2 месяца.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:56
До чего парня в Спартаке довели. Напрасно переживал. Медведев, если кого замутил, то на дорогу не выбросит, за что его и уважают, и верят ему игроки. Мнения иных, особенно журналистов, его мало интересуют. Правильный мужик. Соболев попал в хорошие руки и теперь ему надо оправдать доверие своего покровителя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:08
Вполне ожидаемо...
Я когда в первый раз увидел Станковича кричащего на бровке тоже не в себе был....жена уже рассказывала....встал говорит вышел из комнаты...2 дня не ел ничего...
Сейчас заикание прошло...аппетит вернулся....
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:23
У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387754/sobolev-aleksandr-zenit 30.08.2024

- Ничего страшного. Зенитовский "коридор" его быстро вылечит. Два десятка пинков по "пятой точке" и всё как рукой снимет! Сплочённый коллектив - это сила! И никакой Чумак, Кашпировский и проч. - даже рядом не стояли!...
Хиромант
Хиромант ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:15
    ABir
    ABir
    вчера в 19:42
    Теперь ментальное нездоровье Александра - проблема Зенита. Усиленное питание, позитивные мероприятия - все исправится.
    ufm2ggzuh8hr
    ufm2ggzuh8hr ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 18:38
    Он от хорошей карьеры и безысходности сбежал.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 18:33
    Хороший был форвард, но похоже, что этим переходом в "Зенит" испортил и себе карьеру и авторитет в глазах болельщиков потерял.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 18:08, ред.
    В дельфина превратился , а обратно никак ? 😂😂😂 А может в женщину попробовать ?😂😂😂
    22gt99h9gbha
    22gt99h9gbha
    вчера в 18:07
    До психа доигрался в бывшей команде.
    ehqnsv2c2d5k
    ehqnsv2c2d5k
    вчера в 16:54
    Такое нездоровье лечится быстро, игра со спартаком и пару-тройку голов бывшей команде.
    wr285c55rv93
    wr285c55rv93
    вчера в 16:36
    Соболев в спартак пришел здоровым и телом и душой.
    n7jxm9ecwms2
    n7jxm9ecwms2
    вчера в 16:32
    Это не удивительно, поживешь в коллективе, где царят скандалы, склоки и за каждую провинность тебя превращают в 62о, не таким ментально нездоровым станешь.
    баск
    баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Это была лишь незатейливая шутка)
    Но вообще, такие странноватые случаи, как "ментальная усталость игрока от длительных переговоров"- дело довольно нелепое, особенно для взрослого мужика вроде Соболева.

    Мы вот Чавеса прошлым летом долго покупали, тоже почти 2 месяца.
    Луис в это время от души отдыхал, гулял по городу, зависал с друзьями,
    а в свободное от отдыха время деятельно помогал представителям клуба
    в переговорах с банками и Пачукой.

    Пресса на него сильно давила, однако ему это было до фонаря, он хотел
    в Динамо и однажды так и заявил, чтобы отвязались: "Не отпУстите меня
    в Россию- я всё тут разнесу".
    И никаких ментальных усталостей.))

    Возвращаясь к Соболеву- если у взрослого парня "куча проблем, требующих профессионального подхода и лечения", то ему скорее к психиатру, чем
    к психологу. И с большим футболом лучше завязывать, хотя бы на время лечения, иначе это плохо кончится.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:07
    Не стоит извиняться, Дружище.))) Полностью согласен, сейчас, здесь, их столько... В руководстве не проверял, точных данных не имею, но и не спорю. Но вот на улицах, таких полно... Как говорил актер Яковченко: "Аж страшно"...
    Capral
    Capral
    вчера в 16:03
    Хорошо, значит я неправильно понял. Думаю- это несмертельно.
    Я не знаток в этой области, поэтому, строго не судите.
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:02
    Прятали но не всех)...некоторые были замечены даже в руководстве той страны...в Германии по моим наблюдениям и сейчас в руководстве таких полно...уж извини, дружище...
    Amellus Amellus
    Amellus Amellus
    вчера в 16:01
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 15:59
      Capral
      Психиатрия и психология личности - это совершенно разные области знания.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 15:59
      я про это и писал))
      Capral
      Capral
      вчера в 15:57
      Анатолий Кандауров.
      Раньше, в СССР, психически больных людей прятали в специальных заведениях, от них шарахались, с ними- было непринято дружить и тд. А вот, в Германии, это воспринимается, как нормальный процесс- визит к психиатору, и даже- требуют при поступлении на работу справку от врача. Не знаю, как в немецком футболе, особo не интересовался, но могу полюбопытствовать- у моих немецких коллег...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
      вчера в 15:49
      Кроме ментальной усталости в психологии личности есть еще куча проблем, требующих профессионального подхода и лечения.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 15:47
      CapralCapral
      Заочно и дистанционно это определить практически невозможно. Просто такой беседы с психологом у него ранее видимо не было. Как я давно заметил у нас в стране с психологией личности в плане наличия специалистов совсем плохо. А что такое спортивная психология реально не знает никто, в том числе и тренеры всех клубов РПЛ
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
      вчера в 15:43
      Если только в ночной период
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 15:42, ред.
      Это не является неожиданностью.
      Соболев имеет контракт со Спартаком. Если он захотел уйти, нужно было просто прочитать текст документа, на котором стоит его подпись. Вместо этого, скорее всего, игрок показал свой гонор. За которым стоит завышенная самооценка. Получилось то, что получилось. Вот смеху будет, если контракт с Зенитом не состоится...
      баск
      баск
      вчера в 15:35
      Чёт Зенит прям веселит)
      В Питере не знают, как купировать ментальную усталость?)

      Ну, заказали бы Соболеву пару партий в преферанс с библитекаршами,
      всё как рукой смахнуло бы..))
      96rgabh9sctc
      96rgabh9sctc
      вчера в 15:30
      Может это просто ход Зенита???? Семак ведь против!!!
      lotsman
      lotsman
      вчера в 15:26
      Эта проблема у него была и раньше, когда он в Спартаке играл. Просто в последнее время она стала более заметна, прогрессировать стала. А это опасно.)
      Capral
      Capral
      вчера в 15:11
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 15:06, ред.
        Вот , вот.....и это только начало у врача , а вот на поле уже будет в полной красе . А как увидет Вилиана Роше....и вылезет вся сашкина ментальность на ружу...)
        a-league
        a-league
        вчера в 15:03, ред.
        В халате с завязанными сзади рукавами наверное бегать по полю будет неудобно
        Гость
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