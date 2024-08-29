Мбаппе назвал Месси «карликом» и пообещал перейти в МЮ. Его взломали ночью

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вчера, 12:30

Нападающего «Реала» взломали в социальной сети ночью. У француза 14 миллионов подписчиков.

Неизвестные выложили несколько постов. В одном из них они назвали бывшего партнёра Мбаппе по ПСЖ «карликом». Ещё они написали от лица Килиана, что он перейдёт в «Манчестер Юнайтед» летом 2028 года. Также хакеры опубликовали несколько постов с критикой Израиля.

Основной целью взлома было привлечение интереса к криптовалюте MBAPPE, созданной взломщиками. Уточняется, что за одну ночь они заработали более 10 миллионов евро.

К утру посты были удалены, а доступ к аккаунту восстановлен.