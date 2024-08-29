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Мбаппе назвал Месси «карликом» и пообещал перейти в МЮ. Его взломали ночью

вчера, 12:30

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе взломали в социальной сети ночью. У француза 14 миллионов подписчиков.

Неизвестные выложили несколько постов. В одном из них они назвали бывшего партнёра Мбаппе по ПСЖ Лионеля Месси «карликом». Ещё они написали от лица Килиана, что он перейдёт в «Манчестер Юнайтед» летом 2028 года. Также хакеры опубликовали несколько постов с критикой Израиля.

Основной целью взлома было привлечение интереса к криптовалюте MBAPPE, созданной взломщиками. Уточняется, что за одну ночь они заработали более 10 миллионов евро.

К утру посты были удалены, а доступ к аккаунту восстановлен.

Мбаппе назвал Месси «карликом» и пообещал перейти в МЮ. Его взломали ночью

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Все комментарии
Sкрудж
Sкрудж ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:55
А радость ли ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:50
Дырявого постоянно по ночам взламывают и ничего, ему даже нравится.
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 17:37
Аккаунт Мбаппе - это какой-то проходной двор.
Завтра с его акаунта Роналду признается в любви Бадру.
Таким образом хакеры за одну ночь заработают 20 млн евро.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:01
У хаккеров отличное чувство юмора
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:00
Тем временем где-то в Саудовской Аравии:
Мане: - Говорил тебе, не пиши про Израиль.
Роналду: - Да я на выходные хотел цены на билеты снизить, отдохнуть в Тель-Авиве.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:45
Насколько я понял, не Мбаппе назвал Месси карликом, а хакеры от его имени. Но каков заголовок ! Надеюсь, пользователи разберутся или хотя бы прочитают мой комментарий прежде, чем начать злословить в адрес француза.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:25
Мошенники с чувством юмора оказались.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:19
"Добрых" людей много в этом мире(((
LOpp
LOpp
вчера в 13:02
радость болельщиков МЮ была не долгой
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 12:43
А-ха-ха-ха.. 😄👍.. Фотка зачётная..
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 12:37
Антони и Магуайер постарались)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:34
10 лямов за ночь заработали так?))
Мляя...я явно что-то не понимаю в этом мире ...
Брулин
Брулин
вчера в 12:33
похоже, М’баппе пил с Пирсом Морганом.
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