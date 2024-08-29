Мбаппе назвал Месси «карликом» и пообещал перейти в МЮ. Его взломали ночью

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе взломали в социальной сети ночью. У француза 14 миллионов подписчиков.
Неизвестные выложили несколько постов. В одном из них они назвали бывшего партнёра Мбаппе по ПСЖ Лионеля Месси «карликом». Ещё они написали от лица Килиана, что он перейдёт в «Манчестер Юнайтед» летом 2028 года. Также хакеры опубликовали несколько постов с критикой Израиля.
Основной целью взлома было привлечение интереса к криптовалюте MBAPPE, созданной взломщиками. Уточняется, что за одну ночь они заработали более 10 миллионов евро.
К утру посты были удалены, а доступ к аккаунту восстановлен.