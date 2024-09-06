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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия A 2024

Депай продолжит карьеру в Бразилии

вчера, 20:58

Экс-нападающий «Атлетико» Мемфис Депай подпишет контракт с бразильским клубом «Коринтианс».

Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до конца 2026 года.

За время выступлений в составе «чёрно-белых» футболист получит около 11,3 млн евро.

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Все комментарии
3x99txddcxfm
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сегодня в 00:03
Неужели в Европе не нашлось приличного клуба с его запросами
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:27
Странно, что не смог найти себе команду в европе....
Бразильская Серия А не такое уж популярное место для заработка, да и Коринтианс сейчас не гранд, команда находится в нижней части таблице, поэтому этот выбор кажется еще более нелогичным.
shlomo
shlomo
вчера в 21:43
А чё это он в Бразилию подался...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:21
Откуда в Бразилии столько денег?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:19
Это его личное дело выбирать где играть.
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