Депай продолжит карьеру в Бразилии

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вчера, 20:58

Экс-нападающий «Атлетико» подпишет контракт с бразильским клубом «Коринтианс».

Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до конца 2026 года.

За время выступлений в составе «чёрно-белых» футболист получит около 11,3 млн евро.