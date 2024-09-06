Депай продолжит карьеру в Бразилии

Экс-нападающий «Атлетико» Мемфис Депай подпишет контракт с бразильским клубом «Коринтианс».
Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до конца 2026 года.
За время выступлений в составе «чёрно-белых» футболист получит около 11,3 млн евро.
Экс-нападающий «Атлетико» Мемфис Депай подпишет контракт с бразильским клубом «Коринтианс».
Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до конца 2026 года.
За время выступлений в составе «чёрно-белых» футболист получит около 11,3 млн евро.
Бразильская Серия А не такое уж популярное место для заработка, да и Коринтианс сейчас не гранд, команда находится в нижней части таблице, поэтому этот выбор кажется еще более нелогичным.
Бразильская Серия А не такое уж популярное место для заработка, да и Коринтианс сейчас не гранд, команда находится в нижней части таблице, поэтому этот выбор кажется еще более нелогичным.