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Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов

вчера, 15:53

«Аякс» рассматривает возможность подписания полузащитника Антона Миранчука. Голландцы ищут на трансферном рынке атакующего хавбека, который находится в статусе свободного агента. Сообщается, что «Аякс» не смущает гражданство Миранчука.

Напомним, россиянин покинул «Локомотив» в июле текущего года. В прошедшем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил возможность возвращения Антона Миранчука в стан «красно-зелёных».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:28
Неплохо было бы Антону Миранчуку поиграть а Аяксе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:42
Думаю, что пока Нидерланды не для него...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:21
Дык его вроде Атланта в пару к Алексею купить хотела
Брулин
Брулин
вчера в 16:00
Видимо опять в Эстонию, пока Эстонцы поймут что это не Алексей контракт закончится
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