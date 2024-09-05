Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов

1725540823

вчера, 15:53

«Аякс» рассматривает возможность подписания полузащитника . Голландцы ищут на трансферном рынке атакующего хавбека, который находится в статусе свободного агента. Сообщается, что «Аякс» не смущает гражданство Миранчука.

Напомним, россиянин покинул «Локомотив» в июле текущего года. В прошедшем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил возможность возвращения Антона Миранчука в стан «красно-зелёных».