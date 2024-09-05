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В «Аяксе» оценили слухи об интересе к Миранчуку

вчера, 17:33

Глава скаутского отдела «Аякса» Келвин Де Ланг высказался о предполагаемом интересе клуба к бывшему полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

Правда ли, что «Аякс» интересуется Антоном Миранчуком? Нет, это неверно.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 20:12
Стандартный ответ на дурацкий вопрос.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:56
Потому что бесплатно...
99gwwkt8mf57
99gwwkt8mf57
вчера в 18:57
А жаль что это только слухи!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:37
Почему ж в 2011 они подписали 31-летнего Булыкина?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:56
Это просто смешно звучит ....
Кто-то же распространяет эти слухи
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:54
Если Келвин Де Ланг, глава скаутского отдела Аякса, опроверг интерес клуба к Антону Миранчуку, то на данный момент можно считать, что слухи о возможном переходе Миранчука в Аякс не соответствуют действительности.

Иногда в СМИ появляются неподтвержденные слухи и спекуляции о возможных трансферах, и важно обращать внимание на официальные источники и заявления клуба. Если информация опровергнута официальными представителями Аякса, то можно доверять этой версии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50
Аякс - клуб ферма...
Они приобретают чтоб перепродать...
Миранчуку через месяц 29....много они не наварят...даже если откроют ему все тайны футбола...
Гость
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