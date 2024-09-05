Глава скаутского отдела «Аякса» Келвин Де Ланг высказался о предполагаемом интересе клуба к бывшему полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.
Правда ли, что «Аякс» интересуется Антоном Миранчуком? Нет, это неверно.
Глава скаутского отдела «Аякса» Келвин Де Ланг высказался о предполагаемом интересе клуба к бывшему полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.
Правда ли, что «Аякс» интересуется Антоном Миранчуком? Нет, это неверно.
Иногда в СМИ появляются неподтвержденные слухи и спекуляции о возможных трансферах, и важно обращать внимание на официальные источники и заявления клуба. Если информация опровергнута официальными представителями Аякса, то можно доверять этой версии.
Иногда в СМИ появляются неподтвержденные слухи и спекуляции о возможных трансферах, и важно обращать внимание на официальные источники и заявления клуба. Если информация опровергнута официальными представителями Аякса, то можно доверять этой версии.