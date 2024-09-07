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«Ньюкасл» может подписать Антони в январе

07 сентября 2024, 22:41

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони может сменить клубную прописку в январе.

Как сообщается, «Ньюкасл» заинтересован в переходе вингера «Ноттингема» Энтони Эланги. Если заполучить шведа не получится, «сороки» попробуют подписать Антони.

«Манчестер Юнайтед» готов продать бразильца за 40 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 22:56
Слабо он играл в МЮ.
66e8rpnjgxm5
66e8rpnjgxm5
вчера в 00:17
Дожить ещё надо до этого
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 сентября в 23:54
понятно, человек перейдя в новый клуб из Аякса, захотел и чемпионат крутится, как может...ну один раз покрутился спиннером, ладно. Но зачем двойной круг?
теперь вот Ньюскал ждет от него двойного тулупа в Сент-Джеймс Парке?
FreshMeat
FreshMeat
07 сентября в 22:55, ред.
К слову, Эланга выпускник академии МЮ отправленный в оутсайдер АПЛ Тен Хагом, его хвалили, ему прочили крутую карьеру не хуже Гарначо.
Если он заиграет и у сорок как у лесников - про все что сделал с МЮ Тен Хаг будут слагать легенды.
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 22:46
Нельзя отпускать его, он щас как талисман мю, олицетворяет всю игру))
5qg7umta44bt
5qg7umta44bt
07 сентября в 22:44
При условии что он поможет сорокам
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