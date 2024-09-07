«Ньюкасл» может подписать Антони в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони может сменить клубную прописку в январе.
Как сообщается, «Ньюкасл» заинтересован в переходе вингера «Ноттингема» Энтони Эланги. Если заполучить шведа не получится, «сороки» попробуют подписать Антони.
«Манчестер Юнайтед» готов продать бразильца за 40 млн фунтов стерлингов.
Если он заиграет и у сорок как у лесников - про все что сделал с МЮ Тен Хаг будут слагать легенды.
Если он заиграет и у сорок как у лесников - про все что сделал с МЮ Тен Хаг будут слагать легенды.
теперь вот Ньюскал ждет от него двойного тулупа в Сент-Джеймс Парке?
теперь вот Ньюскал ждет от него двойного тулупа в Сент-Джеймс Парке?