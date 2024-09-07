«Ньюкасл» может подписать Антони в январе

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07 сентября 2024, 22:41

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может сменить клубную прописку в январе.

Как сообщается, «Ньюкасл» заинтересован в переходе вингера «Ноттингема» . Если заполучить шведа не получится, «сороки» попробуют подписать Антони.

«Манчестер Юнайтед» готов продать бразильца за 40 млн фунтов стерлингов.