Новый свободный агент для «Барсы». Мать шантажировала ПСЖ, требуют 10 млн в год для игрока без паса

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07 сентября 2024, 12:26

Но работоспособного.

Не могут выйти за пределы рынка свободных агентов

И как бы себя ни позиционировали боссы «Барселоны», по-другому не будет. Считалось, что каталонцы до закрытия трансферного окна поборются за Луиса Диаса или снова пойдут за Нико Уильямсом. Только вот у клуба возникли проблемы с регистрацией единственного новичка. За Дани Ольмо «Лейпцигу» заплатили 55+7 миллионов евро, его не могли заявить даже после старта сезона. Футболист пропустил первые два матча, пока «сине-гранатовые» искали способы решить проблему. Ради этого даже решили попрощаться с Гюндоганом – это с учётом, что немец быстро стал лидером центра поля и не хотел покидать «Барсу».

Данная ситуация иллюстрирует, что привычные для клубов трансферы каталонцам недоступны. И это не новость – того же Гюндогана брали именно свободным агентом. И хотели ухватить Брозовича, но на двух свободных агентов ресурсов уже не хватило. Необходимость усиления этим летом оставалась. «Реал» подписал Мбаппе и стал ещё ближе к новому поколению «галактикос», «Атлетико» вообще разорвал рынок. «Барсе» оставалось брать игроков, за которых не придётся выплачивать компенсацию.

Для футбола Флика нужна длинная скамейка – выпускники академии не тянут

И трансферы были действительно необходимы. Хави «лепил» из того, что дают. Не возмущался подписанию Левандовского и Рафиньи, когда были Обамеянг и Дембеле, всех старался интегрировать в состав, выжать максимум. У Ханса-Дитера Флика подход совсем другой. Его «Барселона» действует более активно – высоко прессингует, отказывается использовать владение как инструмент удержания счёта, стремится к высокой интенсивности.

Педри отмечает:

С точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи. Мы в клубе работаем намного интенсивнее, чем прежде. Новые тренеры по физподготовке очень нам помогают. Мы усердно работаем, и это проявляется во время матчей. Команда не проседает после 70 или 80 минут, а сохраняет тот же физический уровень.

Такой эффект окрыляет на короткой дистанции, но подобная манера требует выносливости. И, очевидно, глубокой скамейки, чтобы выдержать новые нагрузки. Чтобы по максимуму задействовать резервы, Флик уже начал подключать молодёжь – тренер отмечал, что ему нужна замена Бускетсу. Её он видел в 17-летнем воспитаннике академии Марке Бернале. Показательно, что юного хавбека с первых же туров бросили в пекло – к четвёртой игре он выбыл с разрывом крестов. Молодёжь элементарно не подходит для того, чтобы заменять игроков уровня Бускетса здесь и сейчас.

Подписание Рабьо – вопрос целеполагания

Большой плюс, что футболист уровня Адриена – свободный агент. В плане опыта и статуса это то, что нужно каталонцам. И таких исполнителей они без проблем забирают, пользуясь имиджем клуба (поэтому, собственно, и интерес). С другой стороны, есть и несколько сдерживающих факторов. Прежде всего – вопрос целеполагания. «Барса» всё же ориентирована на игру в атаку, поэтому нужны футболисты с высокой культурой паса. Таким был Гюндоган, он обладал великолепным видением поля и вовремя реагировал на открывания партнёров. Неспроста его так ценил Гвардиола. Но Илкая в команде больше нет. И помимо него недоступны Гави, Берналь, де Йонг – все те, кто обеспечивал качественное продвижение мяча и развитие атаки.

В этом плане Адриен совершенно не подходит «сине-гранатовым». Но есть другие качества, которые определяют его профиль и топ-статус. Это надёжный универсал. Почти не допускает ошибок на мяче, при этом достаточно цепкий и активный при игре в обороне. И тут стоит вернуться к системе Флика – ей как раз нужны «цепные псы», которые обеспечат объём без мяча, будут способны выдержать и поддерживать высокую интенсивность на дистанции всего матча. Если француза берут конкретно под эти цели, вопросов нет. Но это точно не альтернатива Гюндогану.

Кроме всего этого, стоит учитывать финансовый фактор. Сторона Адриена – не из тех, кто идёт на уступки ради клуба. У футболиста пробивная мама, которая ведёт его дела. Она выбивала жирный контракт Рабьо в ПСЖ – осенью 2018 года требовала 10 млн евро в год и столько же подъёмными, тогда как клуб предлагал семь миллионов. Доторговались до того, что центрхава сослали в дубль. Мать футболиста превратила историю с продлением в реалити-шоу, потом добилась его перехода в «Юве». И сделала заложником цифр, хотя у Рабьо была вторая в клубе зарплата (больше получал только Роналду), адаптация давалась тяжело. И появился логичный вопрос – за что такие деньги?

Вся эта предыстория к тому, что просто «Барсе» точно не будет. Сторона Рабьо наверняка понимает острую нужду «блауграны» в футболисте и влияние статуса свободного агента. По этой причине от каталонцев требуют зарплату 10 млн евро в год чистыми. Сам же переход возможен лишь в том случае, если полузащитник согласится существенно снизить аппетиты. Ещё один вариант – краткосрочный контракт с низкой суммой отступных, чтобы выбить более выгодное предложение. Если же «Барса» пойдёт на условия игрока, для регистрации его контракта придётся отзаявить кого-то из выбывших на длительный срок. Как вариант – де Йонга.

Не просто так Рабьо не остался в «Ювентусе». Не просто так он до сих пор свободный агент. В общем, клуб и футболист друг друга стоят.