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«Челси» предлагал «Арсеналу» подписать Мудрика вместо Стерлинга

07 сентября 2024, 17:21

«Челси» предлагал «Арсеналу» арендовать вингера Михаила Мудрика вместо Рахима Стерлинга, аргументируя это большим количеством предложений по англичанину.

После отказа «канонирами» брать украинца «синие» пытались торговаться, чтобы потребовать за футболиста компенсацию.

В итоге Стерлинг перешёл в бесплатную аренду в «Арсенал».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:49
Это называется гражданской войной между совладельцами клуба. Они как то разберутся между собой. Но пострадают фанаты, команда, клуб...как бы синие не потеряли годы впустую...
azkan
azkan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:55
уже не забаламутит. Вроде Экбали хочет вытеснить Боели от руководства.
И вообще не понятно кто что там делает и кто вообще руководит сейчас.
VeniaminS
VeniaminS
07 сентября в 19:05
Швыряют футболистов по командам - это точно.
A.S.A
A.S.A
07 сентября в 18:52
А про Мудрика скажу так, ему нужно бежать из Челси! Мне почему то кажется, перейди он тогда в Арсенал, дела бы у него шли по другому
A.S.A
A.S.A
07 сентября в 18:51
Да, это действительно так, и многие источники в дедлайн писали об этом. Но Арсенал не согласился на этот трансфер, возможно вспомнив о том, что именно Челси увел у них Мудрика...
Что касается Стерлинга, то он как раз и не собирался уходить из Челси, и был готов даже играть и тренироваться с молодежным составом, и дал свое согласие только на переход в Арсенал к Артете, с которым он хорошо был знаком по работе в Сити! Так что у синих практически небыло выхода....либо соглашаться на условия Арсенала, либо держать Стерлинга в составе...
Rupertt
Rupertt
07 сентября в 18:10
Все хейтят его, а Челси карьеру ему запороли, в основном составе вообще не давали места, иногда только по большим праздникам он играл, и даже не весь тайм. А перешёл бы изначально в Арсенал, совсем бы могло быть по другому.
Ironigor
Ironigor
07 сентября в 17:42
Такое "счастье" как Мудрик им и даром не нужен !)))
Romeo 777
Romeo 777
07 сентября в 17:40
Ещё бы за Стерлинга кто то платил с его то ЗП в 320 тысяч фунтов 😁 а про Мудрика вообще смешно…
STVA 1
STVA 1
07 сентября в 17:39
В руководстве Арсенала дружат с головой
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 17:28
Пытались Мудрика пристроить, видимо не так он оказался хорош.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 сентября в 17:27
Боули просто баламут АПЛ))) надеюсь он получит крепкий урок
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