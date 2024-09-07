«Челси» предлагал «Арсеналу» подписать Мудрика вместо Стерлинга

«Челси» предлагал «Арсеналу» арендовать вингера Михаила Мудрика вместо Рахима Стерлинга, аргументируя это большим количеством предложений по англичанину.
После отказа «канонирами» брать украинца «синие» пытались торговаться, чтобы потребовать за футболиста компенсацию.
В итоге Стерлинг перешёл в бесплатную аренду в «Арсенал».
Что касается Стерлинга, то он как раз и не собирался уходить из Челси, и был готов даже играть и тренироваться с молодежным составом, и дал свое согласие только на переход в Арсенал к Артете, с которым он хорошо был знаком по работе в Сити! Так что у синих практически небыло выхода....либо соглашаться на условия Арсенала, либо держать Стерлинга в составе...
Что касается Стерлинга, то он как раз и не собирался уходить из Челси, и был готов даже играть и тренироваться с молодежным составом, и дал свое согласие только на переход в Арсенал к Артете, с которым он хорошо был знаком по работе в Сити! Так что у синих практически небыло выхода....либо соглашаться на условия Арсенала, либо держать Стерлинга в составе...