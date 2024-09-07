«Челси» предлагал «Арсеналу» подписать Мудрика вместо Стерлинга

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07 сентября 2024, 17:21

«Челси» предлагал «Арсеналу» арендовать вингера вместо , аргументируя это большим количеством предложений по англичанину.

После отказа «канонирами» брать украинца «синие» пытались торговаться, чтобы потребовать за футболиста компенсацию.

В итоге Стерлинг перешёл в бесплатную аренду в «Арсенал».