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«Краснодар» обыграл команду комика Азамата Мусагалиева

07 сентября 2024, 22:53

«Краснодар» одержал победу над медийной командой ФК «10» со счётом 4:2 в товарищеском матче.

Голами в составе «быков» отметились Кобнан Мозес, Фёдор Смолов, а дубль на свой счёт записал Олакунле Олусегун.

Примечательно, что владельцем ФК «10» является известный комик Азамат Мусагалиев.

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Краснодар
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 17:01
На очереди клоуны из газпроммедиа
byq2n2m4nnrc
byq2n2m4nnrc
вчера в 06:48
Либо пешком ходили, либо не так уж и сильны игроки Краснодара.
nikolah
nikolah ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 02:46
Одна из неплохих в медиа, там например Идову играет
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 23:13
Хороший был матч.

Краснодар как всегда взял себе владение мячом, иногда давая провести атаку на свои ворота. У Краснодара 60 минут играла основа (вратари по 45 мин) и ушли с поля при счете 2:2. Потом на поле вышла молодежь и Олусегун, за 30 минут соорудили 2 гола Олусегуна. Очень понравилась игра молодежки, они очень сыграны между собой и мяч до единственного игрока основы - Олусегуна вообще не доходил. Он за счет скорости оказывался там, где его не ждали и замыкал передачи. С нетерпением жду, когда молодежка через год-два выйдет в основу и проявит себя в Премьер-Лиге.

Надо сказать еще, что первый гол в ворота Агкацева был забит с помощью рикошета, Стас уже был в воздухе и не мог ничего сделать после рикошета, только летел дальше и смотрел. Второй гол был с пенальти. Краснодар забил все голы с игры. Вины вратаря в обоих голах нет.

Матч обошелся без желтых карточек
95-shishani-95
95-shishani-95
07 сентября в 23:02
А что это за команда? 4-2 против Краснодара, это ещё неплохо для медийной команды.
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