«Краснодар» обыграл команду комика Азамата Мусагалиева

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07 сентября 2024, 22:53

«Краснодар» одержал победу над медийной командой ФК «10» со счётом 4:2 в товарищеском матче.

Голами в составе «быков» отметились Кобнан Мозес, Фёдор Смолов, а дубль на свой счёт записал Олакунле Олусегун.