«Краснодар» обыграл команду комика Азамата Мусагалиева

«Краснодар» одержал победу над медийной командой ФК «10» со счётом 4:2 в товарищеском матче.
Голами в составе «быков» отметились Кобнан Мозес, Фёдор Смолов, а дубль на свой счёт записал Олакунле Олусегун.
Примечательно, что владельцем ФК «10» является известный комик Азамат Мусагалиев.
Краснодар как всегда взял себе владение мячом, иногда давая провести атаку на свои ворота. У Краснодара 60 минут играла основа (вратари по 45 мин) и ушли с поля при счете 2:2. Потом на поле вышла молодежь и Олусегун, за 30 минут соорудили 2 гола Олусегуна. Очень понравилась игра молодежки, они очень сыграны между собой и мяч до единственного игрока основы - Олусегуна вообще не доходил. Он за счет скорости оказывался там, где его не ждали и замыкал передачи. С нетерпением жду, когда молодежка через год-два выйдет в основу и проявит себя в Премьер-Лиге.
Надо сказать еще, что первый гол в ворота Агкацева был забит с помощью рикошета, Стас уже был в воздухе и не мог ничего сделать после рикошета, только летел дальше и смотрел. Второй гол был с пенальти. Краснодар забил все голы с игры. Вины вратаря в обоих голах нет.
Матч обошелся без желтых карточек
Краснодар как всегда взял себе владение мячом, иногда давая провести атаку на свои ворота. У Краснодара 60 минут играла основа (вратари по 45 мин) и ушли с поля при счете 2:2. Потом на поле вышла молодежь и Олусегун, за 30 минут соорудили 2 гола Олусегуна. Очень понравилась игра молодежки, они очень сыграны между собой и мяч до единственного игрока основы - Олусегуна вообще не доходил. Он за счет скорости оказывался там, где его не ждали и замыкал передачи. С нетерпением жду, когда молодежка через год-два выйдет в основу и проявит себя в Премьер-Лиге.
Надо сказать еще, что первый гол в ворота Агкацева был забит с помощью рикошета, Стас уже был в воздухе и не мог ничего сделать после рикошета, только летел дальше и смотрел. Второй гол был с пенальти. Краснодар забил все голы с игры. Вины вратаря в обоих голах нет.
Матч обошелся без желтых карточек