Сборная Уругвая не смогла обыграть Парагвай в матче отбора ЧМ-2026

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07 сентября 2024, 08:10

Сборные Уругвая и Парагвая сыграли вничью в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:0).

Уругвай занимает 2-е место (14 очков). Парагвай идёт 7-м (6 баллов).