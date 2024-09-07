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Сборная Уругвая не смогла обыграть Парагвай в матче отбора ЧМ-2026

07 сентября 2024, 08:10
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 0Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Сборные Уругвая и Парагвая сыграли вничью в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:0).

Уругвай занимает 2-е место (14 очков). Парагвай идёт 7-м (6 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
баск
баск ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 14:52
Ещё как отскочил бы, за Уругвай весь первый тайм играл Маричаль)
Неплохо отработал, кстати, с хорошими показателями (например, верховая борьба/выиграно: 3/3) заменился в перерые из-за небольшого повреждения.

Так что парагвайцам выставлять Бальбуэна было бесполезно, Уругвай всё забетонировал)))
А во втором уругвайцы уже сильно навалились, Суарес прощальный матч за сборную играл, очень хотел забить..
andrej shabanov
andrej shabanov
07 сентября в 12:54
Парагвай идёт 7, с 6 очками, забив единственный мяч...
Магия
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 08:48
Так может наоборот, сборная Парагвая не смогла обыграть Уругвай?))
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 08:47
Южной Америке нужно сократить количество команд, попадающих на Чемпионаты мира по футболу. Который год мы наблюдаем за отвратительным по качеству отборочным турниром. Так долго продолжаться не может. Пора встряхнуть Южную Америку. Освободившиеся места передать Африке и Азии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 сентября в 08:18
Кто ещё кого обыграть не смог....
Спасибо что Парагвай Бальбуэну динамовского в запасе оставил...а так бы Уругвай не отскочил...
VeniaminS
VeniaminS
07 сентября в 08:13
Не осилил Уругвай хотя очень хотели победить .
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