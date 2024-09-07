Сборная Уругвая не смогла обыграть Парагвай в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Уругвая и Парагвая сыграли вничью в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:0).
Уругвай занимает 2-е место (14 очков). Парагвай идёт 7-м (6 баллов).
Сборные Уругвая и Парагвая сыграли вничью в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:0).
Уругвай занимает 2-е место (14 очков). Парагвай идёт 7-м (6 баллов).
Неплохо отработал, кстати, с хорошими показателями (например, верховая борьба/выиграно: 3/3) заменился в перерые из-за небольшого повреждения.
Так что парагвайцам выставлять Бальбуэна было бесполезно, Уругвай всё забетонировал)))
А во втором уругвайцы уже сильно навалились, Суарес прощальный матч за сборную играл, очень хотел забить..
Неплохо отработал, кстати, с хорошими показателями (например, верховая борьба/выиграно: 3/3) заменился в перерые из-за небольшого повреждения.
Так что парагвайцам выставлять Бальбуэна было бесполезно, Уругвай всё забетонировал)))
А во втором уругвайцы уже сильно навалились, Суарес прощальный матч за сборную играл, очень хотел забить..
Магия
Магия
Спасибо что Парагвай Бальбуэну динамовского в запасе оставил...а так бы Уругвай не отскочил...
Спасибо что Парагвай Бальбуэну динамовского в запасе оставил...а так бы Уругвай не отскочил...