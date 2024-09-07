Бразилия обыграла Эквадор в матче квалификации чемпионата мира-2026

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07 сентября 2024, 08:14

Сборная Бразилии одержала победу над командой Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (1:0).

Единственный мяч забил Родриго Силва на 30-й минуте.

Бразилия занимает 4-е место (10 очков). Эквадор идёт 6-м (8 баллов).