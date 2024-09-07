Бразилия обыграла Эквадор в матче квалификации чемпионата мира-2026

Сборная Бразилии одержала победу над командой Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (1:0).
Единственный мяч забил Родриго Силва на 30-й минуте.
Бразилия занимает 4-е место (10 очков). Эквадор идёт 6-м (8 баллов).
Сборная Бразилии одержала победу над командой Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (1:0).
Единственный мяч забил Родриго Силва на 30-й минуте.
Бразилия занимает 4-е место (10 очков). Эквадор идёт 6-м (8 баллов).
Во втором тайме эквадорцы осмелели и стали чаще атаковать, но ничего слишком опасного не создали, а бразильцы старались играть на контратаках, но так же ничего серьезного не создали...
Вообщем, бразильцы заслужили победу, но выиграли за счет индивидуальных действий Алисона, Биг Габи и Родриго
Во втором тайме эквадорцы осмелели и стали чаще атаковать, но ничего слишком опасного не создали, а бразильцы старались играть на контратаках, но так же ничего серьезного не создали...
Вообщем, бразильцы заслужили победу, но выиграли за счет индивидуальных действий Алисона, Биг Габи и Родриго