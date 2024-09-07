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Бразилия обыграла Эквадор в матче квалификации чемпионата мира-2026

07 сентября 2024, 08:14
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Сборная Бразилии одержала победу над командой Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (1:0).

Единственный мяч забил Родриго Силва на 30-й минуте.

Бразилия занимает 4-е место (10 очков). Эквадор идёт 6-м (8 баллов).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
07 сентября в 15:08
Натужная победа. Винисиус снова не впечатлил в матче за сборную. Играет слабо Бразилия. Аргентина ее порвет!
Grizly88
Grizly88
07 сентября в 11:29
Родриго вот кто тащит сборную
A.S.A
A.S.A
07 сентября в 11:05
Смотрел матч и скажу так, в первом тайме на поле была одна сборная и это Бразилия. Бразильцы полностью контролировали игру и создали несколько очень интересных моментов, но забили всего один и то с рикошета (во всяком случае по ТВ картинке так показалось). Больше всех в атаке выделялся Родриго он и забил этот единственный мяч
Во втором тайме эквадорцы осмелели и стали чаще атаковать, но ничего слишком опасного не создали, а бразильцы старались играть на контратаках, но так же ничего серьезного не создали...
Вообщем, бразильцы заслужили победу, но выиграли за счет индивидуальных действий Алисона, Биг Габи и Родриго
VeniaminS
VeniaminS
07 сентября в 10:46
Что то слабовато сыграла Бразилия,но победа есть победа и три очка .
Хитрый Лис
Хитрый Лис
07 сентября в 10:41
Очень слабо. В матчах за сборную Винисиус должен доказывать, что он топ и достоин ЗМ, но пока видно, что только в Реале топ. Родриго куда больше делает, а его даже в топ-30 претендентов не включили.
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
07 сентября в 10:03
Какая сборная, такая и победа.
drug01
drug01
07 сентября в 09:21
Слабенькая победа это настораживает
rbwzas8mh8q8
rbwzas8mh8q8
07 сентября в 08:57
Скромненькая победа, но три очка, как известно, не пахнут
Incredulous
Incredulous
07 сентября в 08:52
Сборная Бразилии напоминает сейчас сборную Бельгии 5-7 летней давности. На поле много высококлассных футболистов, а команды нет.
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 08:51
С победой Бразилию. Досушили на победу
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 08:27, ред.
Бразилы давно уже не те.....
Раньше всегда их называли кудесники мяча
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 08:20
Сборная Бразилии в этом цикле выступает очень слабо. У них много качественных футболистов, большинство выступают в ведущих клубах мира и Европы. К сожалению они так и не смогли стать коллективом единомышленников. В этом большая вина тренера и главных звёзд.
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