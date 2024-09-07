Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига наций 2024/2025

Грузия крупно обыграла Чехию в Лиге наций

07 сентября 2024, 21:01
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия4 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Грузия обыграла Чехию в домашнем матче 1-го тура Лиги наций в квартете В. Итоговый счёт — 4:1.

За грузин забили: Хвича Кварацхелия (33'), Георгий Чакветадзе (53'), Жорж Микаутадзе (63') и Гиорги Кочорашвили (66').

Единственный мяч за чехов провел Лукаш Калвач (80').

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Англия обыграла Ирландию в матче Лиги наций
07 сентября
«Локомотив» стал первым финалистом женского Кубка России
07 сентября
«Урал» на 90+3-й минуте вырвал ничью у «Ротора» в матче Первой лиги
07 сентября
Бразилия обыграла Эквадор в матче квалификации чемпионата мира-2026
07 сентября
Сборная Уругвая не смогла обыграть Парагвай в матче отбора ЧМ-2026
07 сентября
Сборная Италии обыграла команду Франции в поединке Лиги наций
06 сентября
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответ Saharudoy (раскрыть)
вчера в 22:56
Не каждый год рождаются таланты, такие ,как Блохин или Шевченко, да тренеров калибра Лобановско в Украине нет
UncleZack
UncleZack ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 08:34
Все таки Чехия выше уровнем чем Латвия
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:34, ред.
Браво Грузия !!!!
Для грузин чемпионат Европы будто бы продолжается.
Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии провели в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.
Небывалый взлёт грузинского футбола...
За отличным поколением игроков стоит профессионально проделанная работа....
Есть чему нашим "менеджерам" (тупо привозящим из-за морей-океанов оптом южноамериканцев) поучиться....
Молодцы !!!
Saharudoy
Saharudoy
вчера в 06:17
Грузины молодцы!) Наказали чехов по делу,теперь очередь Украину) А Украина с такой игрой вообще скоро окажется ниже классом,как бы я за них не болел.Слабые они увы,бездари..
derrik2000
derrik2000 ответ Kiborgovichsan (раскрыть)
вчера в 01:06
Вот оно что...
Может, поостынет и вернётся???
А то как-то заочное знакомство с приятным и эрудированным собеседником не хочется терять...
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 00:55
Уже один раз уходил.
Ненависть к Хвиче его не красила.
derrik2000
derrik2000 ответ Kiborgovichsan (раскрыть)
07 сентября в 23:50
Жаль.
Приятный собеседник.
Для меня, во всяком случае.
И эрудированный.
А как это "ушёл со второй попытки"???
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan ответ derrik2000 (раскрыть)
07 сентября в 23:33
Домой)
Да просто с ресурса. Со второй попытки. Мож вернётся еще.
mfmeqhpeq45r
mfmeqhpeq45r
07 сентября в 22:48
Это большой успех грузинского футбола!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Kiborgovichsan (раскрыть)
07 сентября в 22:31
А КУДА ушёл-то???
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan
07 сентября в 22:15
Хорошо, что Капрал ушел. А то удар хватил бы, чего доброго. Квара гол плюс пас.
STVA 1
STVA 1
07 сентября в 21:50
Грузины красавцы! Прошлись хорошо по чехам
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 21:48
Сегодня и армяне также развлекались)) но новости почему-то нет... Хотя там немало наших знакомых
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 сентября в 21:37
Матч огонь, один из лучших за все время...
С победой, Грузия!!! от всей души мои поздравления)))
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 21:28, ред.
Молодцы ГРУ)))
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 21:07
Грузия подтвердила, что вышла на Евро-2024 совсем не случайно. Болел за них и в Германии, и сейчас. Поздравляю всю-всю Грузию с победой и желаю дальнейших успехов!!!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
07 сентября в 21:07
Это те грузины, которые болтуна Авейру "наклонили".. Это они.. 🤭🤣
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 