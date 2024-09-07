Грузия крупно обыграла Чехию в Лиге наций

Грузия обыграла Чехию в домашнем матче 1-го тура Лиги наций в квартете В. Итоговый счёт — 4:1.
За грузин забили: Хвича Кварацхелия (33'), Георгий Чакветадзе (53'), Жорж Микаутадзе (63') и Гиорги Кочорашвили (66').
Единственный мяч за чехов провел Лукаш Калвач (80').
Для грузин чемпионат Европы будто бы продолжается.
Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии провели в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.
Небывалый взлёт грузинского футбола...
За отличным поколением игроков стоит профессионально проделанная работа....
Есть чему нашим "менеджерам" (тупо привозящим из-за морей-океанов оптом южноамериканцев) поучиться....
Молодцы !!!
Для грузин чемпионат Европы будто бы продолжается.
Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии провели в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.
Небывалый взлёт грузинского футбола...
За отличным поколением игроков стоит профессионально проделанная работа....
Есть чему нашим "менеджерам" (тупо привозящим из-за морей-океанов оптом южноамериканцев) поучиться....
Молодцы !!!
Может, поостынет и вернётся???
А то как-то заочное знакомство с приятным и эрудированным собеседником не хочется терять...
Может, поостынет и вернётся???
А то как-то заочное знакомство с приятным и эрудированным собеседником не хочется терять...
Ненависть к Хвиче его не красила.
Ненависть к Хвиче его не красила.
Приятный собеседник.
Для меня, во всяком случае.
И эрудированный.
А как это "ушёл со второй попытки"???
Приятный собеседник.
Для меня, во всяком случае.
И эрудированный.
А как это "ушёл со второй попытки"???
Да просто с ресурса. Со второй попытки. Мож вернётся еще.
Да просто с ресурса. Со второй попытки. Мож вернётся еще.
С победой, Грузия!!! от всей души мои поздравления)))
С победой, Грузия!!! от всей души мои поздравления)))