Англия обыграла Ирландию в матче Лиги наций

Ирландия проиграла Англии (0:2) в матче группового этапа Лиги наций.
На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Англии Деклан Райс. На 26-й минуте Джек Грилиш удвоил преимущество англичан.
В следующем матче Ирландия сыграет против Греции, а Англия — против Финляндии.
понятно, что и Райс и Грилиш ирландцы по отцам, по крови.
но им выбирать, за какую команду играть.
и они выбрали сильнейших.
больше шансов выиграть трофеи))))
Кейн верит.
понятно, что и Райс и Грилиш ирландцы по отцам, по крови.
но им выбирать, за какую команду играть.
и они выбрали сильнейших.
больше шансов выиграть трофеи))))
Кейн верит.
И насколько же Грилиш круче любого бездаря который играл у Саутгейта на ЕВРО
И насколько же Грилиш круче любого бездаря который играл у Саутгейта на ЕВРО