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Англия обыграла Ирландию в матче Лиги наций

07 сентября 2024, 20:57
ИрландияЛоготип футбольный клуб Ирландия0 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Ирландия проиграла Англии (0:2) в матче группового этапа Лиги наций.

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Англии Деклан Райс. На 26-й минуте Джек Грилиш удвоил преимущество англичан.

В следующем матче Ирландия сыграет против Греции, а Англия — против Финляндии.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 сентября в 21:56
ирландские болельщики обоих встречали с плакатам - змеи вернулись))
понятно, что и Райс и Грилиш ирландцы по отцам, по крови.
но им выбирать, за какую команду играть.
и они выбрали сильнейших.
больше шансов выиграть трофеи))))
Кейн верит.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
07 сентября в 21:49
Алкаш любит, когда его ненавидят))) такой подонок своего рода))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Arsena2314 (раскрыть)
07 сентября в 21:41
Райс не праздновал свой гол, но Грилиш без проблем отпраздновал))
И насколько же Грилиш круче любого бездаря который играл у Саутгейта на ЕВРО
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 21:30
Ирландцы совсем слабенькие щас, англичане толком ничем не показали, но этого вполне хватило)))
Arsena2314
Arsena2314
07 сентября в 21:23, ред.
Забавно, еще до игры видел в паблике картинку, молодых Райса и Грилиша в ирландской, мол они могли играть за Ирландию)) В итоги они забили голы)
A.S.A
A.S.A
07 сентября в 21:22
Вот так сборная Англии во главе с ирландским тренером, обыграла сб.Ирландии 2-0, а голы забили Райс и Грилиш, которые являются ирландцами, которые по молодежке играли за Ирландию, но позже сделали выбор в пользу Англии.... вот такая ирония....
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 20:58
С победой, Англия. Вполне ожидаемый результат
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