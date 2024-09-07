Англия обыграла Ирландию в матче Лиги наций

1725731834

07 сентября 2024, 20:57

Ирландия проиграла Англии (0:2) в матче группового этапа Лиги наций.

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Англии Деклан Райс. На 26-й минуте Джек Грилиш удвоил преимущество англичан.

В следующем матче Ирландия сыграет против Греции, а Англия — против Финляндии.