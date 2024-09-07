АПЛ — первая лига по тратам на трансферы, Серия А — вторая, РПЛ — 10-я

Футбольная обсерватория CIES подсчитала затраты всех лиг мира на трансферы с 2015 года и составила топ-10.
Рекордные траты у АПЛ. Клубы лиги потратили более 23 миллиардов евро за 9 лет.
РПЛ заняла 10-е место в рейтинге с затратами в 1,5 миллиарда евро.
Топ-10 выглядит так:
1. АПЛ – 23,02 млрд евро;
2. Серия А – 10,84 млрд евро;
3. Ла Лига – 7,94 млрд евро;
4. Лига 1 – 7,44 млрд евро;
5. Бундеслига – 7,17 млрд евро;
6. Чемпионшип – 2,55 млрд евро;
7. Лига Саудовской Аравии – 2,09 млрд евро;
8. Лига Китая – 1,88 млрд евро;
9. Лига Португалии – 1,76 млрд евро;
10. Мир РПЛ – 1,55 млрд евро.