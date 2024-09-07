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АПЛ — первая лига по тратам на трансферы, Серия А — вторая, РПЛ — 10-я

07 сентября 2024, 23:13

Футбольная обсерватория CIES подсчитала затраты всех лиг мира на трансферы с 2015 года и составила топ-10.

Рекордные траты у АПЛ. Клубы лиги потратили более 23 миллиардов евро за 9 лет.

РПЛ заняла 10-е место в рейтинге с затратами в 1,5 миллиарда евро.

Топ-10 выглядит так:

1. АПЛ – 23,02 млрд евро;

2. Серия А – 10,84 млрд евро;

3. Ла Лига – 7,94 млрд евро;

4. Лига 1 – 7,44 млрд евро;

5. Бундеслига – 7,17 млрд евро;

6. Чемпионшип – 2,55 млрд евро;

7. Лига Саудовской Аравии – 2,09 млрд евро;

8. Лига Китая – 1,88 млрд евро;

9. Лига Португалии – 1,76 млрд евро;

10. Мир РПЛ – 1,55 млрд евро.

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Перевод с football-observatory.com
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Все комментарии
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вчера в 06:46
Только там они ещё и зарабатывают, а мы только тратим.
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 23:18
Хотелось бы посмотреть на разбивку по клубам РПЛ. С первой тройкой все понятно - первая тройка прошлого сезона в турнирной таблице и будет в топ-3 по затратам на трансферы в это окно, но на остальные клубы тоже любопытно посмотреть. Например, сколько позволили себе потратить аутсайдеры и новички РПЛ
Гость
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