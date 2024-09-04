У «Челси» самый дорогой состав в мире. МЮ — второй, «Зенит» — 48-й

Футбольная обсерватория CIES Football Observatory подсчитала траты клубов на футболистов и составила топ-100 самых дорогих из них. Учитывается не стоимость игроков, а затраты на них — сумма трансфера, зарплата и бонусы.
Так, по версии обсерватории, самым дорогим клубом мира является «Челси» — он потратил на футболистов нынешнего состава 1,28 миллиарда евро. Второй — «Манчестер Юнайтед», 1,04 миллиарда евро. Третий — «Манчестер Сити», 1,01 миллиарда евро.
Топ-10 выглядит так:
1. «Челси»;
2. «Манчестер Юнайтед»;
3. «Манчестер Сити»;
4. «Арсенал»;
5. «Тоттенхэм»;
6. «ПСЖ»;
7. «Ливерпуль»;
8. «Реал»;
9. «Ньюкасл»;
10. «Ювентус».
«Зенит» — единственный клуб РПЛ в топ-100. Он занял 48-е место (176 млн евро).
Манчестер Юнайтед тоже активно тратил деньги, но судя по результатам последних сезонов, пока не видим соответствующей отдачи. Надеюсь, это изменится в ближайшее время, может быть лет через 10.
Манчестер Сити же продолжает инвестировать в качественных игроков и довольно таки успешно. С учетом их достижений в последних сезонах, кажется, что их затраты вполне оправданы
Манчестер Юнайтед тоже активно тратил деньги, но судя по результатам последних сезонов, пока не видим соответствующей отдачи. Надеюсь, это изменится в ближайшее время, может быть лет через 10.
Манчестер Сити же продолжает инвестировать в качественных игроков и довольно таки успешно. С учетом их достижений в последних сезонах, кажется, что их затраты вполне оправданы