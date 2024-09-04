У «Челси» самый дорогой состав в мире. МЮ — второй, «Зенит» — 48-й

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вчера, 13:31

Футбольная обсерватория CIES Football Observatory подсчитала траты клубов на футболистов и составила топ-100 самых дорогих из них. Учитывается не стоимость игроков, а затраты на них — сумма трансфера, зарплата и бонусы.

Так, по версии обсерватории, самым дорогим клубом мира является «Челси» — он потратил на футболистов нынешнего состава 1,28 миллиарда евро. Второй — «Манчестер Юнайтед», 1,04 миллиарда евро. Третий — «Манчестер Сити», 1,01 миллиарда евро.

Топ-10 выглядит так:

1. «Челси»;

2. «Манчестер Юнайтед»;

3. «Манчестер Сити»;

4. «Арсенал»;

5. «Тоттенхэм»;

6. « ПСЖ »;

7. «Ливерпуль»;

8. «Реал»;

9. «Ньюкасл»;

10. «Ювентус».