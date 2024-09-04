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У «Челси» самый дорогой состав в мире. МЮ — второй, «Зенит» — 48-й

вчера, 13:31

Футбольная обсерватория CIES Football Observatory подсчитала траты клубов на футболистов и составила топ-100 самых дорогих из них. Учитывается не стоимость игроков, а затраты на них — сумма трансфера, зарплата и бонусы.

Так, по версии обсерватории, самым дорогим клубом мира является «Челси» — он потратил на футболистов нынешнего состава 1,28 миллиарда евро. Второй — «Манчестер Юнайтед», 1,04 миллиарда евро. Третий — «Манчестер Сити», 1,01 миллиарда евро.

Топ-10 выглядит так:

1. «Челси»;

2. «Манчестер Юнайтед»;

3. «Манчестер Сити»;

4. «Арсенал»;

5. «Тоттенхэм»;

6. «ПСЖ»;

7. «Ливерпуль»;

8. «Реал»;

9. «Ньюкасл»;

10. «Ювентус».

«Зенит» — единственный клуб РПЛ в топ-100. Он занял 48-е место (176 млн евро).

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 01:00
Много тратить, не значит рационально использовать. Яркий тому пример МЮ. Новое руководство дьяволов подобрало под стать себе тренера и совместными усилиями они топят, некогда сильнейший клуб Англии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:52, ред.
Неправда....что "Зенит" — единственный клуб РПЛ в топ-100.

Я видел утром этот список...
Спартак в топ-100
на 73-м месте
Выше Жироны,Селтика,Фейенорда,Атлетика и прочих Ривер Плейтов...
Naherger
Naherger
вчера в 17:25
Странный рейтинг какой-то. Не важно сколько клубы потратили на игроков,важно сколько они стоят на самом деле. Ни для кого не секрет что и Челси,и мю,и Зенит переплачивать за футболистов
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:34
Даже не удивительно, что Челси оказался на первом месте. Их агрессивная стратегия на трансферном рынке явно не дает хороших результатов, но такие затраты должны оправдываться успехами на поле.
Манчестер Юнайтед тоже активно тратил деньги, но судя по результатам последних сезонов, пока не видим соответствующей отдачи. Надеюсь, это изменится в ближайшее время, может быть лет через 10.
Манчестер Сити же продолжает инвестировать в качественных игроков и довольно таки успешно. С учетом их достижений в последних сезонах, кажется, что их затраты вполне оправданы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:04
Стыдно за МЮ.
sihafazatron
sihafazatron ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:56, ред.
ах да....
Те же Интер и Барса дорого не покупали в последнее время
LOpp
LOpp ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:54
В качестве стоимости считают не стоимость игроков, а затраты на них — сумму трансфера, зарплату и бонусы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:44
7 из 10 Англичане....
Неужели составы Интера и Барсы дешевле Ньюкасла? Удивлен
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:43
Не деньги играют в футбол))))
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:39
Челси и МЮ являются хорошим примеров поговорки: самое дорогое не всегда самое лучшее.
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