В «Локомотиве» назвали очень высокой сумму выкупа Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал источнику об очень большой сумме выкупа для российских клубов за полузащитника .

Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях в клубе, хорошая, очень мотивирующая система. По нему предложений никаких не было. Это ещё очень молодой игрок, ему нужно очень много работать на этом уровне, а мы уверены, что это не предел, он сможет достигнуть более высокого уровня.