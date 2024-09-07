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В «Локомотиве» назвали очень высокой сумму выкупа Батракова

07 сентября 2024, 10:58

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал источнику об очень большой сумме выкупа для российских клубов за полузащитника Алексея Батракова.

Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях в клубе, хорошая, очень мотивирующая система. По нему предложений никаких не было. Это ещё очень молодой игрок, ему нужно очень много работать на этом уровне, а мы уверены, что это не предел, он сможет достигнуть более высокого уровня.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦКВД (раскрыть)
07 сентября в 20:55
Про какое это межсезонье?
И причём здесь Глушенков?
Он не воспитанник Локо, а пришёл в команду где по контракту были отступные, которые и заплатил Зенит.
Вы вообще понимаете о чём речь?
Батраков же воспитанник клуба и его не хотят отдавать, даже за большие деньги, как и в прошлые года других своих воспитанников.


Чалов? Так он деградировал и то что его спихнули большая удача для ЦСКА
ЦКВД
ЦКВД ответ Байкал-38 (раскрыть)
07 сентября в 18:21
кстати я немного упустил) а за кого цска цену то завысил в этом межсезонье?) за чалова заплатили 3 млн считаете перебор?))))
ЦКВД
ЦКВД ответ Байкал-38 (раскрыть)
07 сентября в 18:17
про гинера спорить не буду, а про локо я говорил только про нынешнее межсезонье, сказал что видел,но если считаете что глушенков ушел потому что он локо не подошел а не потому что за него дали денег то это ваше право
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦКВД (раскрыть)
07 сентября в 18:07, ред.
Печально, что вы армейскими стериотипами про других думаете.
Не везде по гинеровски купи-продай, есть и порядочные взгляды.
К Миранчуку это ваше право как относиться, но в своё время когда Зенит обращался в Локо с просьбой продать его, руководство специально завышало цену, что бы не продать его.
Но вам это не понять, у вас завышают цену только для продажи.
Гинер тот ещё барыга.
ЦКВД
ЦКВД ответ Байкал-38 (раскрыть)
07 сентября в 16:31
написал что вижу) ценники заламывают вовсе не для того что бы удержать,а что бы выгодней продать и это межсезонье это показало) про ал. миранчука вообще слышать ничего не хочу,он для меня умер как игрок и более главное как человек. в такое не простое время для россии,взял и уехал играть к главному нашему врагу.ладно бы там чемпионат был суперский,но ведь в сша футбол вообще на десятых ролях, там американский футбол,баскетбол,хоккей,но никак не футбол
ЦКВД
ЦКВД ответ Garrincha58 (раскрыть)
07 сентября в 16:22
не совсем согласен что унас нет игроков европейского класса) думаю один то точно есть это головин,только его привязанность к монако это его ошибка,ведь его хотели подписать в более элитный чемпионат и не самые последние клубы,просто они хотели что бы он ушел свободным агентом к ним,а он с дуру подписал новый контракт с монако и привязал себя к ним из за больших отступных,никто больше его и не хочет покупать
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦКВД (раскрыть)
07 сентября в 16:17
Локо уже не первый год заламывает ценники на своих воспитанников, как раз, сто бы их не увели конкуренты.
Достаточно вспомнить Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, когда их Зенит хотел купить. Были предъявленны такие отступные, что даже Зенит не потянул.
Так, что надо знать, а потом уже подобное про Локо говорить!!!
Да, я вас как болельщика ЦСКА понимаю, это Гинер вас приучил к подобным схемам.
Он барыга, который купи продай, но тут другой подход.
Garrincha58
Garrincha58
07 сентября в 13:56, ред.
Что в нём такого обыкновенный очередной типа Миранчуков игрок которые подавали такие надежды и вот во что это вышло ни тот ни другой нигде не заиграли, а уж скоро под 30-ку лет Нет у нас игроков европейского уровня и если к то то появляется то в нашем РПЛе деградируют нет роста в таком чемпионате и не будет никогда тем более сейчас в изоляции
VeniaminS
VeniaminS
07 сентября в 12:48
А ему тоже не надо куда нибудь рваться,в Локо неплохо.
ЦКВД
ЦКВД
07 сентября в 11:51, ред.
а мне кажется что такие заявления сделаны для того,что бы наоборот привлечь внимание клубов к батракову , с целью продать его за хорошенькую сумму. думаю если бы за батракова,пиняева и т д локомотиву бы предложили хорошие отступные,они бы с удовольствием продали бы любого игрока из своей команды,так как руководству явно хочется заработать, а на место ушедших поставить молодежь,которую попытаться довести опять же до продажи. я уже говорил что в локомотиве и цска результаты отошли на второй план и вкладываться в сильных игроков они в ближайшее время не собираются
Scorp689
Scorp689
07 сентября в 11:30
Два матча и цена выросла до безумия...
drug01
drug01
07 сентября в 11:27
Локомотив хочет упрочить своё финансовое положение
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