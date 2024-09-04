В ЦСКА рассказали, как развивается ситуация в делах Эджуке и Влашича

Спортивный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуациях с выплатами долга «Херенвену» за трансфер ныне полузащитника «Севильи» Чидеры Эджуке и долге «Вест Хэма» за трансфер ныне хавбека «Торино» Николы Влашича.
26 сентября будет новое заседание по делу Влашича. На каком этапе сейчас дело Эджуке? Пока заседание не назначено. Думаю, что это будет нескоро. Мы считаем, что здесь должна быть определённая последовательность. Если «Вест Хэм» сохранил права на Влашича, то Эджуке воспользовался правилом ФИФА и покинул команду досочно, но мы должны за него заплатить. Тем не менее, мы считаем, что в этих ситуациях должна быть определённая последовательность с точки зрения регуляторов, в этом случае со стороны ФИФА и CAS.
Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановке контракта с российскими клубами и выступал за «Герту» и «Антверпен». Его контракт с ЦСКА был рассчитан до 30 июня, с нового сезона игрок выступает за «Севилью».
Влашич играл за «армейцев» с августа 2018-го по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций ЦСКА до сих пор не получил всей причитающейся суммы. Английский клуб должен «армейцам» за 26-летнего хорвата около 16 миллионов евро.