В ЦСКА рассказали, как развивается ситуация в делах Эджуке и Влашича

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вчера, 14:40

Спортивный директор ЦСКА рассказал о ситуациях с выплатами долга «Херенвену» за трансфер ныне полузащитника «Севильи» и долге «Вест Хэма» за трансфер ныне хавбека «Торино» .

26 сентября будет новое заседание по делу Влашича. На каком этапе сейчас дело Эджуке? Пока заседание не назначено. Думаю, что это будет нескоро. Мы считаем, что здесь должна быть определённая последовательность. Если «Вест Хэм» сохранил права на Влашича, то Эджуке воспользовался правилом ФИФА и покинул команду досочно, но мы должны за него заплатить. Тем не менее, мы считаем, что в этих ситуациях должна быть определённая последовательность с точки зрения регуляторов, в этом случае со стороны ФИФА и CAS .

Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановке контракта с российскими клубами и выступал за «Герту» и «Антверпен». Его контракт с ЦСКА был рассчитан до 30 июня, с нового сезона игрок выступает за «Севилью».