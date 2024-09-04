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В ЦСКА рассказали, как развивается ситуация в делах Эджуке и Влашича

вчера, 14:40

Спортивный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуациях с выплатами долга «Херенвену» за трансфер ныне полузащитника «Севильи» Чидеры Эджуке и долге «Вест Хэма» за трансфер ныне хавбека «Торино» Николы Влашича.

26 сентября будет новое заседание по делу Влашича. На каком этапе сейчас дело Эджуке? Пока заседание не назначено. Думаю, что это будет нескоро. Мы считаем, что здесь должна быть определённая последовательность. Если «Вест Хэм» сохранил права на Влашича, то Эджуке воспользовался правилом ФИФА и покинул команду досочно, но мы должны за него заплатить. Тем не менее, мы считаем, что в этих ситуациях должна быть определённая последовательность с точки зрения регуляторов, в этом случае со стороны ФИФА и CAS.

Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановке контракта с российскими клубами и выступал за «Герту» и «Антверпен». Его контракт с ЦСКА был рассчитан до 30 июня, с нового сезона игрок выступает за «Севилью».

Влашич играл за «армейцев» с августа 2018-го по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций ЦСКА до сих пор не получил всей причитающейся суммы. Английский клуб должен «армейцам» за 26-летнего хорвата около 16 миллионов евро.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:27
Похоже, что ЦСКА кинули, вряд ли клуб получит деньги .)))).
Nifan
Nifan ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:54
Сейчас просто все данные издержки прописываются в контрактах вот и всё.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:57
Короче говоря хорошего мало
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:50
Покупать иностранцев опасно потому, что тут для России отдельные правила, с элементами дискриминации. Но мы, видим лежащие грабли и постоянно на них наступаем. Может пора обратить внимание на внутренний российский рынок игроков?
Гость
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