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ФИФА сообщает о рекордном количестве трансферов летом 2024 года

вчера, 13:48

ФИФА опубликовала отчет, посвященный летнему трансферному окну 2024 года. Согласно исследованию, клубы установили новый рекорд по числу трансферных сделок.

В мужском футболе общая стоимость трансферов летом 2024-го оказалась более 6,4 млрд долларов, это второй показатель в истории – рекорд в 7,43 млрд долларов установили прошлым летом. Больше всего денег на трансферы потратили клубы из Англии – более 1,6 млрд долларов.

В женском футболе летом 2024 года было зарегистрировано 1125 трансферов – это на 30% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость всех сделок составила 6,8 млн долларов, что является рекордом.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт firstpost.com
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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:34
Есть читать внимательнее
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:28
В футболе крутятся очень большие деньги.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 17:11
Читай внимательнее. В этом году 2-й результат в истории, рекорд был в прошлом году. За год инфляция не такая большая.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 15:13
Странно описывать приоисходящее без учета инфляции. Топ-форвард 22 лет без опыта в топ5оттянутый с дриблингом в 1999 стоил 25 лямов, такой же чувак сйчас стоит сотку. И дело ведь не В ПОДОРОЖАНИИ футболистов именно. Делов обесценивании доллара.
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 15:11
Это не девушки дешёвые, а мужики уж через чур дорогие!!
А так вообще можно и себе купить парочку, пусть по дому помогают))))
adekvat
adekvat
вчера в 15:08
Правильно один Зенит купи продай чего значит .
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 14:32
У женщин 1125 трансферов на общую сумму 6,8 млн????? Это опечатка или футболистки действительно такие дешевые? В среднем, одна футболистка стоит 6 044 долларов.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 14:32
Столько воплей вокруг женского футбола, а по итогу одна девка, пинающая мяч, в среднем стоит дешевле Жигуля :)
lotsman
lotsman
вчера в 14:16
Огромные деньги крутятся в футбольном мире.)
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:10, ред.
Новые рекорды в трансферном окне подтверждают, что рынок футбольных трансферов продолжает расти и развиваться. Хотя сумма в 6,4 млрд долларов всё ещё значительная, по сравнению с трансферным окном прошлого года.
Английские клубы как всегда лидируют на трансферном рынке, более чем 1,6 млрд долларов - это впечатляющая сумма. Надеюсь, что все эти затраты оправдают себя и эти клубы покажут отличные результаты в следующем сезоне. Футбол неизменно остаётся прибыльной и привлекательной индустрией.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:09
Огромный вклад в этот рекорд внес Тод Боули)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:06
Да уж денег потрачено много... главное чтобы толк был...
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