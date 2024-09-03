ФИФА сообщает о рекордном количестве трансферов летом 2024 года

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вчера, 13:48

ФИФА опубликовала отчет, посвященный летнему трансферному окну 2024 года. Согласно исследованию, клубы установили новый рекорд по числу трансферных сделок.

В мужском футболе общая стоимость трансферов летом 2024-го оказалась более 6,4 млрд долларов, это второй показатель в истории – рекорд в 7,43 млрд долларов установили прошлым летом. Больше всего денег на трансферы потратили клубы из Англии – более 1,6 млрд долларов.

В женском футболе летом 2024 года было зарегистрировано 1125 трансферов – это на 30% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость всех сделок составила 6,8 млн долларов, что является рекордом.