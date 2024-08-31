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Стало известно, сколько Соболев будет зарабатывать в «Зените»

вчера, 14:13

Зарплата новоиспечённого нападающего «Зенита» Александра Соболева составит около 3 миллионов евро в год.

В «Спартаке» Соболев зарабатывал 2,2 миллиона евро за сезон без учёта бонусов.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:39
Соболев мне итак мало импонировал. А теперь вообще отвращение вызывает. Ну не люблю я тех,кто за трофеем в другой клуб идёт. Там и без него выиграют. Я бы понял,если бы он из крыльев хотя бы перешёл. А тут из спартака...ты попробуй со своим клубом выиграть! И болельщики тебя запомнят,если будешь стараться. А этот...в спартаке провел время невнятно,в зените скорее всего тоже так будет,учитывая сколько там народу. Короче,ни спартаковскую торсиду в себя не влюбил,ни питерскую не сможет. Об уважении я вообще молчу. Допускаю,что единственный уважающий его человек(хотя он просто написал,что соболь ему как нап нравится) - это некий Capral с этого сайта)
112910415
112910415
вчера в 20:40
Ура, призрак голодной смерти отступил! )
ABir
ABir
вчера в 19:04
Начало для Александра не плохое, дальше многое будет зависеть от него , но не все.
Сп62
Сп62
вчера в 17:36
Ещё ни одной игры не сыграл, а зарплата уже идёт. А вы говорите зарабатывать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:19
Далеко не в Москве. Это в негосударственном клубе, где нет бюджетных денег, и платят сколько нужным считают. В ЦСКА такого давно нет. в Локо тоже.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:34
Совсем оголодал на таких копейках в Спартаке. Ну и стоили того эти 30%? Теперь и мясные хейтить будут и бомжи не примут. Одним словом, дельфин.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:20
Ничё себе в Москве зарплаты...за 5-е места....
И это у игроков которых они с тренировки выгоняют...страшно представить сколько там послушные и правильные получают....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:59
Привет Толя...!... спасибо за просвещение....)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:03
Дважды насмешка над болельщиками Зенита
lotsman
lotsman
вчера в 14:46, ред.
Вы не ждали? А я явился!
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:44
Самый богатый дельфин в мире!..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:36
Вова привет, уточню. Он в Зените не зарабатывать будет. а ПОЛУЧАТЬ. Зарабатывать - это получать за работу. В Спартаке он худо бедно работал, а что будет в Зените никто не знает
lotsman
lotsman
вчера в 14:29
Вообще то, по переходу Соболева в Зенит, была проведена стратегическая операция. Активное участие в этой операции принимал агент футболиста Павел Андреев. Помощь ему оказывал член правления Зенита Максим Погорелов, работавший в свое время на Андреева в его агентстве. Семак не хотел видеть Соболева в Зените, но не он решал дело. Как он говорил журналистам - Я последний, кого об этом нужно спрашивать. После начала чемпионата дело Соболева вроде бы стало затихать, но ничьи с Химками и со Спартаком вновь активировали переговоры. Главу Газпрома Алексея Миллера, чье слово в вопросах трансферов Зенита всегда решающее, убедили что команде очень нужен форвард, способный замыкать навесы и прострелы с флангов. Начались мощные движения на уровне топ-менеджеров Газпрома и Лукойла. Хитро сработал Андреев. Он запустил сообщение об интересе к Соболеву от Трабзонспора, хотя там никто не собирался даже начинать переговоры. Затем Андреев предложил клиента ЦСКА, прекрасно понимая, что и там никто не заинтересован в Соболеве. На фоне всего этого Спартак не оставлял попыток приобрести у турецкого Галатасарая Артюркоглу и им нужны были деньги. Уловив момент, все заинтересованные стороны действовали быстро и решительно. В итоге получилось то, что получилось.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:28
Выиграл барнаульский в зарплате....ну все жизнь пошла на поправку...).... изголодался бедняга в Спартаке...(((((
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:26
Совсем как нянечке в детсаде ...
lotsman
lotsman
вчера в 14:20
Не зря он рвался в Зенит.
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