Стало известно, сколько Соболев будет зарабатывать в «Зените»

Зарплата новоиспечённого нападающего «Зенита» Александра Соболева составит около 3 миллионов евро в год.
В «Спартаке» Соболев зарабатывал 2,2 миллиона евро за сезон без учёта бонусов.
Зарплата новоиспечённого нападающего «Зенита» Александра Соболева составит около 3 миллионов евро в год.
В «Спартаке» Соболев зарабатывал 2,2 миллиона евро за сезон без учёта бонусов.
И это у игроков которых они с тренировки выгоняют...страшно представить сколько там послушные и правильные получают....
И это у игроков которых они с тренировки выгоняют...страшно представить сколько там послушные и правильные получают....